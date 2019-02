Vrakuňa dá v tomto roku 20 000 € na projekty občianskeho rozpočtu

Cieľom občianskeho rozpočtu je podľa samosprávy vytvoriť pre obyvateľov mestskej časti priestor spolupodieľať sa na jej rozvoji.

Bratislava 10. februára (TASR) – Bratislavská mestská časť Vrakuňa vyčlenila na projekty tohtoročného občianskeho rozpočtu 20.000 eur. Na oblasť sociálnych vecí, kultúry, športu a životného prostredia dala rovnako po 5000 eur. Momentálne môžu obyvatelia Vrakune, tunajšie občianske združenia či miestni poslanci posielať mestskej časti do 15. februára svoje návrhy projektov. Následne sa vyhodnotia a o vybratých podnetoch bude verejnosť hlasovať. Informuje o tom Vrakuňa na svojom webe.



Cieľom občianskeho rozpočtu je podľa samosprávy vytvoriť pre obyvateľov mestskej časti priestor spolupodieľať sa na jej rozvoji. "Zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, vťahovať ich do verejného života a diania, modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, legitímnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania a obmedziť neželané javy ako klientelizmus a korupciu," vysvetlila.



Mestská časť spustila prvú časť občianskeho rozpočtu, a to zbieranie podnetov. Tie môžu obyvatelia, občianske združenia vo Vrakuni i miestni poslanci zasielať do polovice februára mailom na obcianskyrozpocet@vrakuna.sk, alebo v podateľni miestneho úradu. V návrhu je potrebné uviesť názov projektu, oblasť podpory, stručný popis riešenia i očakávaný výsledok a kontaktné údaje.



Samospráva zozbierané podnety vyhodnotí, vyradí návrhy nad finančné možnosti a mimo kompetencie mestskej časti, či časovo nezrealizovateľné. Od marca do polovice apríla bude následne prebiehať hlasovanie o vybraných projektoch elektronicky alebo písomne. "Hlasovať môže každý obyvateľ mestskej časti Vrakuňa, ktorý dosiahol vek 15 rokov a zaregistruje sa cez formulár na stránke vrakuna.sk. Hlasovať možno aj osobne, a to v podateľni preukázaním sa identifikačným dokladom," priblížila mestská časť.



Na jeden projekt je vyčlenených maximálne 3000 eur a v každej oblasti bude možné podporiť maximálne dva projekty. S realizáciou projektov sa následne počíta od mája do konca augusta.