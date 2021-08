Na Rázusovom nábreží v Starom Meste odhalia Reťaz spolupatričnosti

Bratislava 27. augusta (TASR) – Na Rázusovom nábreží, v blízkosti Propelleru, v bratislavskom Starom Meste odhalila v piatok podvečer Reťaz spolupatričnosti. Tvorí ju viac ako 200 vlastnoručne vyrobených srdiečok, ktoré na výzvu mestskej časti vytvorili obyvatelia Bratislavy počas pandémie nového koronavírusu. Odhalenie reťaze je súčasťou festivalu Zo srdca so zreteľom na inklúziu.



„Staré Mesto spája ľudí, miesta a myšlienku spolupatričnosti. Preto je Reťaz spolupatričnosti, ktorá vznikla v čase lockdownu a do ktorej prispievali Staromešťania vyšívanými srdcami, prezentovaná v prvý deň nového festivalu," priblížila starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Na vytvorenie reťaze z textilných sŕdc ozdobených rôznymi technikami vyzvala mestská časť na jar. Pri ich tvorbe sa fantázii medze nekládli. Vyzdobiť ich bolo možné ľubovoľnou technikou, mohli byť vyšívané, potlačené, patchworkové (technika zošívania látok), batikované, pomaľované, ušité či lepené. Ľubovoľný bol aj dizajn a štýl. Vítané bolo všetko, od abstraktných motívov, po veršíky, iniciály či odkazy a mottá. Zapojiť sa mohli všetky vekové kategórie.



Odhalenie Reťaze spolupatričnosti je súčasťou nového multižánrového festivalu Zo srdca, ktorý sa koná na Hviezdoslavovom námestí v piatok a sobotu (28. 8.). Jeho cieľom je pozitívne vnímanie inakosti so zreteľom na inklúziu ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ambíciou je priblížiť verejnosti talent, zručnosti a schopnosti ľudí so zdravotným znevýhodnením a zároveň dať príležitosť týmto talentovaným umelcom prezentovať ich umenie.