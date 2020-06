Na rekonštrukcie ZŠ a MŠ v Petržalke sa zniesla vlna kritiky

Bratislava 23. júna (TASR) – Na niektoré rekonštrukcie budov základných a materských škôl v bratislavskej Petržalke sa na utorňajšom rokovaní miestnych poslancov zniesla vlna kritiky zo strany jedného zo zamestnancov Strediska služieb školám a školským zariadeniam. Poukázal na viaceré rozpory medzi riešeniami a žiadal vyvodenie zodpovednosti. Ku kritike voči starostovi Jánovi Hrčkovi sa pridali aj niektorí miestni poslanci.



Rozpory v riešeniach rekonštrukcií škôl a škôlok sa mali týkať napríklad zmeny technológie použitej pri rekonštrukcii strechy, zmeny dvojitého skla na trojité sklo v prípade okien na školských budovách, nerealizovanie projektovej dokumentácie či dátum vypísania výberového konania. Vystúpenie zamestnanca strediska a verejnú kritiku priamo na rokovaní označili niektorí za zúfalstvo zo situácie.



Ku kritike sa pridal aj poslanecký klub Mladá Petržalka a nezávislí, ktorý je dlhodobým kritikom starostu. Niektorí jeho členovia na margo vyhlásení hovorili o manažérskej neschopnosti a nekompetentnosti starostu, pričom malo byť pomenované len to, čo už je dlhodobo známe. Odmietli tvrdenia, že ide o nejaké konšpirácie. "Problémov pod pokrievkou je veľa a tlejú," uviedla poslankyňa Iveta Plšeková, ktorá zároveň poukázala v oblasti školstva napríklad na kauzu riaditeliek materských škôl z minulosti. Poslanec Matúš Repka na margo toho poznamenal, že pravdepodobne nie sú na miestnom úrade kvalitné projekty, ktoré by zanechalo bývalé vedenie mestskej časti a niektorí ľudia pracujúci na úrade zrejme nie sú zvyknutí pracovať. Starosta kritiku a obvinenia odmieta, "pripravené vystúpenie" ho neprekvapilo.



Poslanecký zbor na svojom rokovaní odsúhlasil, aby bola poslancom pravidelne predkladaná informácia o stave rekonštrukcií škôl a škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.



Kritika, výčitky či obviňovanie, aj medzi poslancami, sa nevyhli ani viac ako hodinu a pol trvajúcej diskusii k návrhu na redukciu finančných prostriedkov poskytovaných mestskou časťou na služby TV Bratislava. S návrhom prišla Mediálna rada Petržalky, ktorá sa zaoberala otázku efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov na poskytovanie služieb. Návrh sa týkal zníženia finančných prostriedkov od augusta o 50 percent. Zastupiteľstvom návrh prešiel, poslanci zároveň odsúhlasili, aby bol do októbra pripravený návrh alternatívy, ako by mohla mestská časť objektívne informovať čo najširšie publikum na jej území.