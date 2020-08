Na Šancovej v Bratislave odstraňujú nehodu, vodiči sa zdržia

Bratislava 11. augusta (TASR) - Vodiči v hlavnom meste sa môžu v utorok ráno zdržať na niekoľkých úsekoch. Približne desať minút si počkajú na Šancovej, kde sa pri odbočke na hlavnú stanicu smerom na Pražskú stala nehoda, blokovaný je jeden pruh. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS.



Vodiči sa zdržia asi 20 minút aj na Karloveskej smerom do centra. Pozor si treba dávať aj v Bratislave na D1 za Zlatými Pieskami smerom na Prístavný most, kde je odstavené auto v jednom pruhu.