Na Silvestrovský beh cez mosty sa možno prihlásiť i na mieste

Bratislava 30. decembra (TASR) – Bežci, ktorí sa chcú zúčastniť 31. ročníka Silvestrovského behu cez bratislavské mosty, sa môžu prihlásiť aj v samotný deň bežeckého podujatia. V utorok 31. decembra je možná registrácia od 8.30 do 9.15 h na mieste štartu v priestoroch Ekonomickej univerzity v Petržalke.



Trať tohtoročného približne 10,6 kilometra dlhého behu sa začína pri Ekonomickej univerzite v Petržalke. "Bežci postupne minú Prístavný most, Prístavnú ulicu, Most Apollo, nábrežie Dunaja, Starý most, opäť nábrežie Dunaja a Most Lafranconi. Cieľ je pod Mostom Lafranconi pri botanickej záhrade," informovala Zuzana Zúbeková zo Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta SR Bratislavy – organizátora pretekov. Z technických príčin je aj v tomto roku z trasy vyradený Most SNP.



V posledný deň roku 2018 absolvovalo jubilejný 30. ročník Silvestrovského behu cez mosty 1077 bežcov, čo bol historicky najvyšší počet účastníkov.