Na starostu Petržalky chce kandidovať aj miestny poslanec J. Mravec

Bratislava 2. júla (TASR) - Na starostu bratislavskej Petržalky plánuje v septembrových doplňujúcich komunálnych voľbách kandidovať aj miestny poslanec Juraj Mravec. Potvrdil to pre TASR. Kandidovať chce ako nezávislý, aktuálne zbiera podpisy pod kandidatúru. Jeho cieľom je rozumný a citlivý rozvoj mestskej časti s rešpektom k obyvateľom, verejnému priestoru, životnému prostrediu a budúcim generáciám.



„Potrebujeme starostu, ktorý nebude len spravovať, ale aj chrániť,“ skonštatoval Mravec. Do kampane vstupuje s programom zameraným na zastavenie chaotickej výstavby bez potrebnej infraštruktúry, posilnenie komunitného života a podpory susedských iniciatív, zlepšenie dopravy a verejného priestoru i zvýšenie transparentnosti miestneho úradu.



Medzi svoje priority zaraďuje riešenie problémov, ktoré miestnych obyvateľov trápia najviac. Ide napríklad o podporu a naštartovanie rekonštrukcie terás bytových domov, zvýšenie počtu rekonštrukcií detských ihrísk a športovísk či rekonštrukcie materských a základných škôl. Rovnako tak o podpory športu, opravy chodníkov a ich bezbariérovosti či lepšej podpory učiteľov.



„Ako nevyhnutnosť pokladám zavedenie kontrolingu a menovanie prednostu s cieľom efektívnej kontroly verejných zdrojov a to od prvého dňa nastúpenia do funkcie,“ poznamenal Mravec s tým, že program bude postupne predstavovať.



Kandidatúru ohlásil aj bývalý starosta Petržalky Ján Hrčka, v súčasnosti bratislavský mestský a krajský poslanec. Kandidovať chce tiež ako nezávislý.



Doplňujúce voľby budú 6. septembra. Kandidáti musia doručiť kandidátne listiny najneskôr do 8. júla. Mestská časť Petržalka eviduje 111.344 občanov s trvalým pobytom.