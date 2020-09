Na Trenčianskej ulici v Bratislave chcú postaviť ubytovacie zariadenie

Bratislava 22. septembra (TASR) – V bratislavskom Ružinove na Trenčianskej ulici plánuje investor 3 Plus Invest vybudovať ubytovacie zariadenie v areáli bývalých mraziarní. Zariadenie má slúžiť pre ubytovanie zamestnancov areálu a okolitej podnikateľskej zóny. Vyplýva to zo zámeru, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.



Pozemok, kde plánuje investor stavať, je ohraničený Klincovou ulicou, areálom bývalých mraziarní, Trenčianskou ulicou a areálom administratívnych budov.



„Navrhovaná stavba doplní vybavenosť areálu o ubytovacie zariadenie a s tým spojené služby pre pracovníkov areálu a zóny," spresňuje investor v zámere. Okrem ubytovania majú byť v objekte ponechané služby, ktoré sa aj v súčasnosti v areáli nachádzajú, a to filmové reklamné ateliéry s administratívou i kancelárie.



Budova má mať šesť plných nadzemných podlaží a jedno redukované siedme nadzemné podlažie. Plánuje sa vybudovať 96 ubytovacích jednotiek. Investor chce postaviť aj 92 parkovacích miest v podzemných podlažiach. Strecha budovy má byť riešená ako vegetačná. Celkové náklady na stavbu odhaduje investor na zhruba 14,5 milióna eur.



Spustenie výstavby predpokladá v máji 2021 a jej ukončenie začiatkom roka 2022. Investor podotýka, že termín začiatku stavby je podmienený právoplatnými rozhodnutiami.