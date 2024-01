Na Ulici Ľ. Fullu v Karlovej Vsi pribudnú parkovacie plochy

Bratislava 8. januára (TASR) - Do konca roka by kapacitu parkovacích plôch v Karlovej Vsi mal rozšíriť nový objekt na Ulici Ľ. Fullu. Mestská časť ešte pred Vianocami podpísala zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom vo verejnom obstarávaní, s realizáciou sa začína tento týždeň.



Novostavba bude situovaná v severnej časti dnešného parkoviska. "Objekt bude dvojpodlažný, podzemné podlažie bude zapustené do terénu, nadzemné podlažie bude na úrovni terajšieho parkoviska, kde sa momentálne nachádzajú parkovacie miesta pre 33 vozidiel," uvádza hovorca mestskej časti Branislav Heldes. "Celkovo sa vybuduje 72 nových parkovacích miest," dodal.



Spoločnosť BeMiCon má podľa zmluvy, zverejnenej v centrálnom registri zmlúv, zrealizovať dielo za 743.364 eur bez DPH (892.037 eur s DPH).



V objekte budú aj elektrické nabíjacie stanice, vybudovať majú aj retenčnú nádrž, ráta sa i s výsadbou novej zelene.