Na Vajanského nábreží v Starom Meste vyrástlo vyhliadkové kolo

Bratislava 3. júla (TASR) – Bratislava má novú atrakciu, na Vajanského nábreží v bratislavskom Starom Meste vyrástlo vyhliadkové kolo. Mestská časť ho povolila ako dočasnú kompenzáciu a príspevok pre podporu lokálneho turistického ruchu v období koronakrízy a ako súčasť pripravovaného Leta na nábreží 2020. Jeho prevádzka predstavuje zároveň finančný benefit pre samosprávu. Napriek tomu, že v prevádzke bude len tri mesiace, rozdelila atrakcia obyvateľov na dva tábory.



Idea vyhliadkového kola vznikla začiatkom tohto roka, v marci mestská časť vyhlásila verejnú anketu, kde väčšina hlasujúcich zámer podporila. "Vyhliadkové kolo v srdci Starého Mesta predstavuje žiaduce osvieženie a ozvláštnenie letnej mestskej atmosféry," uviedla pre TASR Martina Štefániková zo staromestského miestneho úradu.



Snahou samosprávy je nielen podpora cestovného ruchu, ktorý je tento rok poznačený novým koronavírusom, ale znamená aj finančný benefit. Za trojmesačné užívanie verejného priestranstva poputujú mestskej časti do rozpočtu financie, ktoré plánuje následne investovať do skvalitnenia verejného priestoru a zelene a výsadby nových stromov. Výnos z dane tak bude predstavovať pre ňu istú pomoc, keďže mimoriadna situácia vyhlásená pre pandémiu ochorenia COVID-19 významne znížila rozpočet samosprávy.



Mestská časť zároveň zdôrazňuje, že s prevádzkovateľom vyhliadkového kola boli dohodnuté také podmienky, aby bola atrakcia vo verejnom záujme a nerušila obyvateľov, či už hlučnou reprodukovanou hudbou, alebo veľmi vysokým vstupným. Nesúhlasí ani s tvrdeniami, že vyhliadkové kolo narúša výhľad na mesto. "Biela konštrukcia kola pôsobí subtílne, vytvára priezory, kadiaľ je možné dominanty mesta bez problémov sledovať. Navyše ide o fotogenický objekt a čo je najdôležitejšie, o dočasný objekt," podotýka Štefániková.



Na sociálnej sieti sa strhla búrlivá diskusia. Časť obyvateľov nápad chváli, poukazujúc na obdobné atrakcie vo Viedni či Londýne, teda bežné na nábrežiach či verejných priestranstvách iných hlavných miest. "Nerozumiem tomu humbuku. V Londýne a v iných mestách Slováci na takéto kolesá skáču a tlieskajú. Je to atrakcia v čase, keď ľudia budú menej cestovať mimo Slovenska," píše Petr Hvalčák. Obyvateľka Martina Brachnaková poznamenáva, že "podobné kritiky až súdne žaloby boli proti Eiffelovej veži v Paríži pred 130 rokmi a teraz je veža jeho dominantou."



Časť diskutujúcich označuje vyhliadkové kolo za paškvil a hanbu, ktorá nepatrí na nábrežie zo strany mesta, pretože má primárne slúžiť na prechádzky pri Dunaji, na presun alebo šport a týmto sa zabrzdí prirodzený pohyb. Podľa niektorých patrí takáto atrakcia na petržalský breh Dunaja. "Kto chce Bratislavu vidieť z vtáčej perspektívy, nech vyšliape na Hrad, na Slavín, alebo sa vyvezie na UFO, či televíznu vežu," odkazuje obyvateľka Mimi Kočanová.



Vyhliadkové kolo bude na Vajanského nábreží v prevádzke od 4. júla do 30. septembra. Keďže ide o dočasné zariadenie, Krajský pamiatkový úrad Bratislava sa na povoľovacom procese nezúčastnil.