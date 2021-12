V Ružinovskom domove seniorov trávia dôchodcovia sviatky s rodinami

Bratislava 25. decembra (TASR) – V Ružinovskom domove seniorov (RDS) v Bratislave, najväčšom domove dôchodcov na Slovensku, sa Vianoce začali už skôr, a to štedrým obedom už začiatkom týždňa. Mnohí z nich totiž radi trávia Štedrý deň i večer so svojimi rodinami. Po dlhšom návrate do zariadenia sú však testovaní na ochorenie COVID-19 a absolvujú karanténu.



"Vianoce sa začínali štedrým obedom 20. decembra. Podávala sa kapustová polievka, majonézový šalát a vysmážaná ryba bez kostí," uviedla pre TASR riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu Tatiana Tóthová.



Pokiaľ im to totiž situácia dovolí, chodia navštevovať svoje rodiny a samotný Štedrý večer tvária spolu s nimi. Väčšina z nich najmä počas pandémie pocítila, aké dôležité je tráviť čas so svojou rodinou, udržiavať kontakt so svojimi blízkymi a známymi. RDS však ubezpečuje, že sa riadi platnými usmerneniami, preto po návrate z dlhšieho pobytu mimo zariadenia sa seniori testujú a absolvujú karanténu.



Vianočné sviatky trávia seniori aj počúvaním vianočných kolied, hraním spoločenských hier so svojimi susedmi, vychutnávaním si koláčov a kávy alebo čítaním kníh. Domov seniorov sa zároveň už tretí rok zapojil do projektu Vianočný zázrak, kde si mohli seniori zaželať svoje tajné priania. Darčeky od neznámych darcov dostávali aj v rámci projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Ako sami hovoria, majú z nich veľkú radosť.



Na čo sa seniori najviac tešia, je individuálne, keďže každý má rád niečo iné. "Čím dlhšie však trváva pandémia, tým viac si uvedomujú, že stretnutie a čas so svojimi blízkymi sú nenahraditeľné. Dotyk, objatia a úsmev sú pre našich seniorov v tejto ťažkej situácii liekom pre dušu," podotkla Tóthová.



V časoch pred pandémiou sa väčšina seniorov po slávnostnom obede odobrala k svojim rodinám. Tí, ktorí zostali na Štedrý večer v RDS, trávili čas samostatne vo svojich obytných jednotkách a tí, ktorí chceli, sa stretli v spoločných priestoroch, kde hrali spoločenské hry. Zvykla sa tiež organizovať slávnostná tabuľa pre osamelých obyvateľov mestskej časti.