Na Viedenskej ceste a Púchovskej ulici budú záchytné parkoviská P+R

Bratislava 27. júna (TASR) – Na Viedenskej ceste a Púchovskej ulici v Bratislave budú záchytné parkoviská P+R (zaparkuj a pokračuj v jazde verejnou dopravou). Hlavné mesto si tieto lokality vyhliadlo pre ich dostupnosť i napojenie na MHD či inú verejnú dopravu.



Magistrát si od spoločnosti Incheba prenajme v areáli jej výstaviska na Viedenskej ceste v Petržalke pozemky spolu so stavbou parkoviska P6 označenou ako "P+R". Mestskí poslanci vo štvrtok (24. 6.) odsúhlasili nájom na päť rokov (s možnosťou predĺženia o ďalšie tri roky) za 200.000 eur s DPH ročne. Magistrát to považuje za veľmi finančne výhodné vzhľadom na lokalitu, dostupnosť a využitie stavby parkoviska zhruba pre 342 áut.



"Ide o lukratívnu lokalitu, ktorá poskytuje dostupnosť k MHD v rámci celého centra Bratislavy. Viedenská cesta v Petržalke a predmetné parkovisko situované v areáli výstaviska Incheba predstavuje kľúčový a v súčasnosti jediný dostupný priestor s dostatočnou kapacitou na takéto parkovisko vo vstupe do mesta zo smeru juhozápad (Rakúsko, Maďarsko, diaľnice D1 a D2)," uviedlo mesto v materiáli, o ktorom rokovalo mestské zastupiteľstvo. Prevádzkovanie parkoviska P+R súvisí so zavedením parkovacej politiky v Bratislave, ktorej súčasťou je aj budovanie záchytných parkovísk.



Jedno z nich vznikne i na Púchovskej ulici pri vstupe do Rače. Tunajší priemyselný areál bol určený ako najvhodnejší. "Ide o kľúčový a jediný dostupný priestor na takéto parkovisko vo vstupe do hlavného mesta zo smeru cesty II/502 - Pezinok/Svätý Jur s priamym dosahom na verejnú hromadnú dopravu," píše sa v materiáli. Lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti železničnej trate a obratiska električiek. Mestskí poslanci sa zaoberali vo štvrtok riešením vjazdu a výjazdu na plánované záchytné parkovisko. Schválili nájom časti pozemku a spoluužívanie spevnených plôch na časti pozemkov vo vlastníctve spoločnosti Slovnaft.



Celomestská parkovacia politika v Bratislave má začať v prvých zónach platiť od 1. októbra. Pôjde o Petržalku, Nové Mesto, časť Tehelné pole či Raču, lokalita Krasňany. Ďalšie zóny v meste majú pribúdať postupne.