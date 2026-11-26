< sekcia Regióny
Na výstavisku v Bratislave sa začali Dni Vianoc
Na predaj budú tiež sladkosti, tradičné vianočné koláče, cukrovinky, med, sušené ovocie, syry, mäsové špeciality či exotické pochúťky.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Pestrý výber tradičných aj originálnych darčekov, vianočných dekorácií, ozdôb a produktov, vôňu vianočných špecialít a k tomu bohatý sprievodný program pre deti i dospelých ponúkajú Dni Vianoc. Najväčší interiérový vianočný trh na Slovensku sa vo štvrtok začína v bratislavskej Inchebe, kde potrvá do 13. decembra.
Predajcovia zo Slovenska aj zo zahraničia ponúkajú zimné odevy, kožušiny, výrobky z kože, bižutériu, kozmetiku či množstvo doplnkov. Záujemcovia si budú môcť prezrieť aj 40 vianočných betlehemov, ktoré pripomenú atmosféru Vianoc, rodinných stretnutí a príbehov odovzdávaných z generácie na generáciu.
Majstri remeselníci z rôznych regiónov Slovenska priblížia tradičné remeselné techniky a predstavia výrobky od ručne vyrábaných ozdôb a dekorácií z prírodných materiálov až po sviečky z včelieho vosku a ďalšie darčeky.
„Každý víkend od piatka do nedele sa môžete tešiť na prezentácie handmade tvorby slovenských tvorcov. Spoznajte jedinečné šperky, dekorácie, doplnky a originálne výrobky, za ktorými sa skrýva kreativita, šikovnosť a láska k ručnej práci,“ avizujú organizátori.
Na predaj budú tiež sladkosti, tradičné vianočné koláče, cukrovinky, med, sušené ovocie, syry, mäsové špeciality či exotické pochúťky.
Predajcovia zo Slovenska aj zo zahraničia ponúkajú zimné odevy, kožušiny, výrobky z kože, bižutériu, kozmetiku či množstvo doplnkov. Záujemcovia si budú môcť prezrieť aj 40 vianočných betlehemov, ktoré pripomenú atmosféru Vianoc, rodinných stretnutí a príbehov odovzdávaných z generácie na generáciu.
Majstri remeselníci z rôznych regiónov Slovenska priblížia tradičné remeselné techniky a predstavia výrobky od ručne vyrábaných ozdôb a dekorácií z prírodných materiálov až po sviečky z včelieho vosku a ďalšie darčeky.
„Každý víkend od piatka do nedele sa môžete tešiť na prezentácie handmade tvorby slovenských tvorcov. Spoznajte jedinečné šperky, dekorácie, doplnky a originálne výrobky, za ktorými sa skrýva kreativita, šikovnosť a láska k ručnej práci,“ avizujú organizátori.
Na predaj budú tiež sladkosti, tradičné vianočné koláče, cukrovinky, med, sušené ovocie, syry, mäsové špeciality či exotické pochúťky.