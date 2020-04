Na výzvu pomoci v Novom Meste zareagovalo viac ako 260 dobrovoľníkov

Bratislava 9. apríla (TASR) – Na výzvu bratislavského Nového Mesta s názvom Solidaritou proti koronavírusu zareagovalo viac ako 260 dobrovoľníkov. Zastúpenie medzi nimi majú všetky vekové kategórie, najviac z nich je v kategórii tridsiatnikov a štyridsiatnikov. Najstarší dobrovoľník má 78 rokov. Mestská časť zároveň odkazuje, že ak by mal aj niekto ďalší záujem podať pomocnú roku, jeho pomoc je vítaná.



"Ľudia okamžite pochopili, že čas hrá proti nám a tým, ktorí si nevedia pomôcť sami, treba podať pomocnú ruku okamžite," uviedol pre TASR starosta Nového Mesta Rudolf Kusý s tým, že pre dobrovoľníkov sú pripravované dobrovoľnícke zmluvy, preukazy a vesty, aby boli ľahko identifikovateľní. "Tento postup sme konzultovali aj so štátnou a mestskou políciou, ktorá upozornila, že rôzni podvodníci sa snažia zneužiť obavy z nového koronavírusu či zvýšenú dôverčivosť seniorov," poznamenal.



Prioritou na začiatok bolo vytvorenie tzv. balíčka prvej pomoci pre seniorov. Okrem letákov s informáciami o možnostiach prevencie a ochrany zdravia boli doň pribalené aj ochranné rúška a rukavice. Balíčky boli následne distribuované do schránok novomestských seniorov, takýmto spôsobom sa chce mestská časť postarať o všetkých nad 65 rokov.



Dobrovoľníci sa prihlásili taktiež na šitie a distribúciu rúšok, donáškovú službu, pomoc sociálne slabším, napríklad s nákupom alebo doručením potravín, na pomoc rodinám ľudí v zdravotníctve, v bezpečnostných či záchranných zložkách. "Až 35 ľudí sa prihlásilo, že chce pomôcť so psychologickou pomocou prostredníctvom telefonického kontaktu, ďalší na telefonický kontakt s osamelými a izolovanými ľuďmi," priblížil Kusý.



Obyvatelia, ktorí chcú pomôcť ako dobrovoľníci, sa môžu zaregistrovať na stránke bit.ly/banm-pomoc, zaslaním SMS so svojím menom na telefónne číslo 0940 349 704 alebo môžu napísať prostredníctvom e-mailovej adresy dobrovolnici@banm.sk.