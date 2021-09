Na zastávkach MHD v Bratislave pribudnú budúci rok nové prístrešky

Bratislava 21. septembra (TASR) – Na zastávkach mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave pribudne budúci rok vyše 200 nových prístreškov. Vybudujú ich najmä na frekventovaných miestach a tam, kde doteraz chýbali. Pribudnú aj nové označníky a vitríny s cestovným poriadkom. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámilo vedenie hlavného mesta a Dopravného podniku Bratislava (DPB).



Primátor Bratislavy Matúš Vallo avizuje, že pôjde o program obnovy a doplnenia prístreškov na zastávkach MHD. "V Bratislave je zhruba 1400 nástupísk. Dôležité je, aby maximálny počet zastávok, najmä s veľkou frekvenciou, mal prístrešky. Doteraz tomu tak nebolo,“ skonštatoval. Poukázal pritom na nedávno zrekonštruovanú električkovú zastávku na Račianskom mýte, kde nainštalovali nové prístrešky pre cestujúcich.



Budúci rok chce mestský dopravca pokračovať s vylepšovaním ďalších 200 zastávok po celej Bratislave. Spustil preto dve súťaže na zhotoviteľov, ktorí majú prístreškami dovybaviť viaceré autobusové, trolejbusové a električkové nástupiská. "V novodobej histórii to je najväčší projekt dopravného podniku súvisiaci s modernizáciou nástupíšť a verejného mobiliáru," spresnil šéf DPB Martin Rybanský. Obnova a doplnenie prístreškov bude podľa neho prebiehať v etapách. Financovanie projektu rieši DPB cez eurofondy, niektoré prístrešky chce zaplatiť z dotácie vlády SR, ale aj formou komerčnej spolupráce.



Spoločne s magistrátom deklarujú, že vzhľad nových prístreškov bude v súlade s dizajn manuálom verejných prvkov z dielne Metropolitného inštitútu Bratislavy. Sú napríklad navrhnuté tak, aby sa cestujúci čakajúci na spoj s vodičom vozidla na navzájom videli. "Ich kapacita je prispôsobená frekvencii nastupujúcich cestujúcich počas prepravnej špičky. Niektoré kusy dostanú do výbavy dokonca solárne panely, takže ich prevádzka bude ekologická,“ avizuje samospráva.



V týchto dňoch DPB zároveň pokračuje vo výmene starých označníkov. Tento rok ich plánuje vymeniť aspoň 500 kusov. Nový typ označníka dopravca po prvý raz predstavil na zmodernizovanej Karloveskej električkovej radiále.



Primátor zároveň informoval, že zástavka na Račianskom mýte bola cez leto zrekonštruovaná čiastočne. Cieľom je totiž z nej spraviť integrovanú zástavku. Ďalšie práce podľa jeho slov však môžu spustiť len počas letných školských prázdnin. "Veľká rekonštrukcia bude komplikovanejšia. Bude záležať od toho, či stihneme všetky povoľovacie procesy do leta," poznamenal.