V bratislavskej Petržalke sa zrútila časť betónového zábradlia terasy

Bratislava 17. augusta (TASR) - Z pochôdznej terasy na Znievskej ulici v bratislavskej Petržalke spadla v stredu (16. 8.) časť betónového zábradlia. Úsek terasy by mala mať v tomto prípade podľa dostupných materiálov v správe mestská časť. Spadnuté zábradlie už odstránila a časť terasy dočasne zabezpečila. Riešenie problému však stále hľadá. Informuje o tom na sociálnej sieti. Nejde o jedinú obdobnú situáciu, ktorá sa v posledných rokov na území mestskej časti stala.



"Zbúranie tejto časti terasy zo strany mestskej časti, ktorú denne využívajú miestni obyvatelia aj podnikatelia a ktorá tvorí prístup k ich obydliam a prevádzkam, či dokonca postavenie novej neprichádza do úvahy," konštatuje samospráva. Odôvodňuje to nejasným vlastníctvom a negatívnymi rizikami spojenými s týmto postupom. "Priamo by ich znášala iba naša samospráva ako údajný správca, pričom nejde ani o náš pozemok, ani o našu stavbu," podotýka.



Konať preto bude opäť miestny stavebný úrad, ktorý v rámci zákonných limitov vyzve všetky dotknuté strany, aby situáciu riešili. Mestská časť však v tejto súvislosti priznáva, že tieto výzvy a apely sa nestretajú s priaznivou odozvou a ich vymáhanie zo strany samosprávy, bez zásahu štátnej či súdnej moci, je neefektívne.



Pochôdzne terasy vybudované ako súčasť bytových domov pred 40 až 50 rokmi sú dlhodobým problémom, aj pre často nejasné vlastnícke vzťahy. Mestská časť by mala mať podľa dostupných záznamov v správe "iba" 17 menších úsekov terás, ktorých sú v Petržalke desiatky. Samospráva však zároveň priznáva, že nie je v jej silách, finančných ani fyzických, "opraviť všetok, viac než tromi dekádami nečinnosti zanedbaný majetok bez majiteľov." Potvrdzovať to majú aj predbežné výsledky komplexného monitoringu, ktoré konštatovali havarijný stav terasy a pridružených schodísk aj na spomínanej Znievskej ulici.



Mestská časť zároveň obyvateľov žiada o zvýšenú opatrnosť. Vyzýva ich, aby sa nenakláňali cez dočasné zábradlie a neprechádzali popod poškodenú časť terasy.



V Petržalke už vlani i tento rok zaznamenali problémy na niektorých pochôdznych terasách, pri niektorých z nich došlo k zrúteniu oplotenia vrátane betónového.