Na Základnej škole v Dúbravke plánujú rekonštrukciu telocvične

Bratislava 5. februára (TASR) - Na Základnej škole (ZŠ) Beňovského 1 v bratislavskej Dúbravke plánujú rekonštrukciu malej telocvične. Mestská časť vyhlásila na opravu tender za vyše 96.000 eur s DPH. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk, ktorú zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Zákazka pozostáva z opravy stien a existujúcej nosnej oceľovej konštrukcie, náterov a opätovného osadenia mreží na okná, dodávky a montáže nového dreveného obkladu stien, výmeny podlahy v telocvični za športový odpružený systém," uviedla mestská časť vo výzve.



Predpokladaný termín rekonštrukcie je od 1. júla tohto roka do 26. augusta. Dĺžka realizácie stavebných prác má byť maximálne osem týždňov od prevzatia staveniska. Lehota na predkladanie ponúk je do 4. marca.