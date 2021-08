BITKA DVOCH ŽIEN: Jedna z aktérok bola vo vysokom štádiu tehotenstva

Bratislava 16. augusta (TASR) - Na Župnom námestí v Bratislave sa v nedeľu (15. 8.) pobili dve ženy. Jednu z nich polícia na mieste zadržala. Druhú, vo vysokom štádiu tehotenstva, previezli do nemocnice na vyšetrenie. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



"Policajti na mieste obmedzili v súlade so zákonom 45-ročnú ženu značne pod vplyvom alkoholu a za účelom ďalších úkonov eskortovali na policajné oddelenie. Napadnutá 34-ročná žena, ktorá bola vo vysokom štádiu tehotenstva, bola z dôvodu vyšetrenia prevezená k ošetreniu do jednej z bratislavských nemocníc," priblížil hovorca.



K bitke privolali políciu krátko popoludní. Konflikt vznikol podľa Szeiffa v predajni s cukrovinkami, kde napadla jedna zo žien druhú. Na námestí sa nachádzal aj muž, ktorý sa snažil situáciu upokojiť. Policajti po príchode bezodkladne obnovili verejný poriadok a zabránili ďalšiemu vyhroteniu situácie.