Nábrežie pri Propelleri dostáva novú dlažbu

Bratislava 13. júla (TASR) – Nábrežná promenáda medzi parčíkom na Vajanského nábreží a budovou Propelleru v bratislavskom Starom Meste dostáva nový vzhľad. Podľa miestneho poslanca Mateja Vagača by však mala priamo v dlažbe pribudnúť aj reklama na obchodný dom, vedenie mestskej časti kritizuje aj za to, že dlažbu vopred s pamiatkarmi neprerokovalo. Miestny úrad obvinenia odmieta.



„Náhodne zistíte, že v strede námestíčka bude vydláždené logo obchodného domu Prior. Je to zarážajúce, že napriek tomu, že sa občania, ako aj mesto snažia zbaviť všadeprítomného reklamného smogu, starostka podpíše zmluvu, kde si nechá 'na večné veky vytetovať' reklamu priamo z kameňa," píše Vagač v blogu.



Nepozdáva sa mu ani, že mestská časť vzorku novej dlažby ani spôsob jej kladenia neprerokovala s pamiatkarmi, keďže ide o pamiatkovú zónu. Odvoláva sa na odpoveď z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Bratislava. Takúto podmienku pritom pamiatkari určili vo svojom vlaňajšom rozhodnutí.



„V odpovedi bolo konštatované, že mestská časť vopred neprerokovala s KPÚ Bratislava vzorku novej dlažby a spôsob jej kladenia a ani nepredložila projektovú dokumentáciu na schválenie,“ konštatuje Vagač. Chce preto podať podnet pre podozrenia z porušovania zákonov, ako aj zásad ochrany pamiatkového územia.



Miestny úrad tvrdenia dôrazne odmieta a ubezpečuje, že mestská časť projekt komunikovala so všetkými dotknutými orgánmi. Pripomienkoval a odsúhlasil ho pamiatkový úrad, súhlasné stanovisko vydalo aj hlavné mesto ako vlastník pozemku. KPÚ Bratislava zatiaľ na otázky neodpovedal.



Pravdivé nemajú byť ani tvrdenia o logu, s dehonestovaním verejného priestoru nesúhlasí. „V skutočnosti ide o časť loga. O jednoduchý grafický prvok – kruh so šípkou vnútri. Kruh bude na poklope zakrývajúcom dieru na umiestnenie napríklad vianočného stromčeka. Nie je to teda niečo, čo by zostalo vryté naveky do dlažby," uviedol v reakcii pre TASR miestny úrad. Mestská časť chcela už vlani rozšíriť vianočné trhy aj na nábrežie, pandemická situácia jej to neumožnila.



V rámci projektu nahradí pôvodnú zámkovú, betónovú dlažbu, ktorej dlaždice sa často uvoľňovali, žulová dlažba s kockami z prírodného kameňa. Dlažba je kladená do vejárov, a to nielen pre estetické hľadisko, ale tiež zvýšenú odolnosť voči používaniu a vonkajším vplyvom. Vysadené majú byť tiež dva platany, vybrané boli pre svoju odolnosť voči klimatickým podmienkam. Pôvodne ich mestská časť plánovala šesť, na základe požiadavky pamiatkarov ich počet zredukovala.



Práce majú byť ukončené začiatkom augusta, náklady sú vyčíslené na 135 000 eur. Na základe zmluvy o spolupráci ich financuje spoločnosť Obchodný dom Bratislava.