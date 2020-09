Bratislava naďalej rieši budúcu prevádzku osvetlenia

Bratislava 22. septembra (TASR) – Bratislava naďalej rieši budúcu prevádzku verejného osvetlenia v meste. Kým minulý rok magistrát avizoval prípravu nového tendra na nového prevádzkovateľa osvetlenia, aktuálne pre TASR uviedol, že riešenie budúcej prevádzky verejného osvetlenia je v značnej miere závislé od rozsahu jeho obnovy.



„Hlavné mesto sa momentálne intenzívne zaoberá možnosťami financovania komplexnej obnovy verejného osvetlenia z externých zdrojov, keďže v súčasnej situácii mesto nedokáže financovať komplexnú obnovu verejného osvetlenia z vlastných zdrojov," uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Bratislavská samospráva tvrdí, že na základe možného rozsahu obnovy verejného osvetlenia v najbližších rokoch a ďalších vstupov sa magistrát rozhodne pre najvhodnejší model. „Pričom pripadá do úvahy prevádzka vlastnými kapacitami, rozdelenie prevádzky medzi viacero subjektov na základe geografickej príslušnosti, prípadne technickej príslušnosti," spresnila Rajčanová.



Metropolitný inštitút Bratislavy podľa jej slov zároveň finalizuje manuál osvetlenia. Zatiaľ však nie je stanovený termín jeho zverejnenia. Manuál má podľa mesta zadefinovať technologické a prevádzkové štandardy pre sústavu verejného osvetlenia, ale aj investičný plán, na základe ktorého bude sústava verejného osvetlenia systematicky obnovovaná.



Hlavné mesto v súčasnosti zabezpečuje verejné osvetlenie v Bratislave prostredníctvom zmluvy s firmou Siemens, ktorá bola uzatvorená koncom roka 2017 bez súťaže, priamym rokovacím konaním. K tomuto kontraktu mal výhrady Úrad pre verejné obstarávanie, podľa ktorého je zabezpečenie osvetlenia v hlavnom meste v rozpore so zákonom. Sporný bol tiež postup mesta z konca roka 2016, keď priamym rokovaním uzatvorilo zmluvu na správu verejného osvetlenia so Siemensom na obdobie jedného roka s možnosťou opcie na ďalších 12 mesiacov. Mesto ju uzavrelo po tom, ako mu koncom roka 2016 skončila 20-ročná zmluva s touto firmou, a chcelo, aby bola táto služba zabezpečená až po výber nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia.