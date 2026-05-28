Bratislava naďalej žiada ochranu lužného lesa v lokalite Vlčie hrdlo
O zachovanie skutkového stavu a dosiahnutie dohody vo veci návrhu zmeny funkčného využitia v danej lokalite sa hlavné mesto snažilo už v rámci procesu obstarávania zmien a doplnkov územného plánu.
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Hlavné mesto naďalej požaduje ochranu lužného lesa v lokalite Vlčie hrdlo-Micherov les v Bratislave. Vyplýva to z výzvy bratislavského mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré v tejto súvislosti požiadalo vo štvrtok primátora Bratislavy Matúša Valla o rokovania s Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR a Ministerstvom dopravy (MD) SR. Ide o územie spojené s plánovaným súkromným zámerom Harbour Park.
O zachovanie skutkového stavu a dosiahnutie dohody vo veci návrhu zmeny funkčného využitia v danej lokalite sa hlavné mesto snažilo už v rámci procesu obstarávania zmien a doplnkov územného plánu. Požaduje, aby sa územiu Micherovho lesa prinavrátili funkčné kódy lesa a krajinnej zelene. Hoci envirorezort s tým problém nemal, ministerstvo dopravy nesúhlasilo a trvalo na zachovaní rezervy pre vybudovanie prístavu v tomto území. Vo veci rozporu medzi ministerstvami následne rozhodol Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, a to priklonením sa k názoru ministerstva dopravy.
Rozhodnutie úradu je zároveň záväzné, pričom posunu v snahe ochrany by pomohla zmena názoru ministerstva dopravy. Zmena jeho postoja a dohoda ústredných orgánov o spôsobe využitia tohto územia by sa totiž dali považovať za takú zásadnú zmenu podmienok a predpokladov, ktorá by umožnila obstarávať aj identickú zmenu územného plánu. „Toto je jediná zákonná cesta, ktorá môže viesť k zachovaniu vzácnych mokradí aj súčasného rozsahu zelene v tomto území,“ podotýka bratislavský magistrát.
Poslanecký zbor preto žiada ďalšie rokovania s oboma ministerstvami. Ich cieľom je, aby aby vedenie rezortu životného prostredia potvrdilo predchádzajúce súhlasné stanovisko so zmenou územného plánu. A zároveň, aby ministerstvo dopravy prehodnotilo svoj predchádzajúci postoj k územnej rezerve pre prístav.
