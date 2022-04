Nadchádzajúci víkend bude opäť patriť Bratislavským mestským dňom

Na archívnej snímke Bratislavské mestské dni. Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 20. apríla (TASR) – Nadchádzajúci víkend (22. – 24. 4.) bude v hlavnom meste opäť patriť tradičným Bratislavským mestským dňom. Obľúbené podujatie sa po dvoch rokoch pandemických obmedzení vracia do klasického termínu. Do tohtoročného 19. ročníka sa zapájajú tradične mestské organizácie i niektoré mestské časti. Podujatie zároveň reflektuje aj aktuálnu situáciu, špeciálny priestor tak dostanú aj ukrajinskí umelci." skonštatovala hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.Trojdňové podujatie otvorí v piatok (22. 4.) večer umelecko-akrobatické vystúpenie spojené so živou hudbou na Hlavnom námestí. Po zotmení bude pripravená svetelná šou s prvkami moderného cirkusu.Počas víkendu si budú môcť návštevníci pozrieť napríklad bežne neprístupné miesta, napríklad kanceláriu primátora v Primaciálnom paláci či žalár v Starej radnici. Naplánované sú rôzne prehliadky, historické jazdy električkami či špeciálna jazda cabriobusom, plavby výletnou loďou na Devín, komentované kŕmenie zvierat v zoologickej záhrade (zoo), opekačka na Malom Slavíne či charitatívny Mestský bazár.Mestské lesy pozývajú na Lesnícke dni na Partizánskej lúke s tvorivými dielňami či ukážkami včelárstva a lesníckych činností. Na Obchodnej ulici bude pripravená prezentácia mestskej polície, vrátane ukážok kynologickej práce so psami. Dopravný podnik Bratislava otvorí verejnosti trolejbusovú vozovňu na Hroboňovej ulici či štýlové Trolejbus café. Chýbať nebudú ani divadelné predstavenia, koncerty i výstavy. V Sade Janka Kráľa alebo na Františkánskom námestí budú pristavené cisterny s pitnou vodou." doplnila Schmucková.Hlavné mesto zároveň reaguje aj na aktuálnu situáciu a príchod mnohých Ukrajincov. Na Hlavnom námestí napríklad odznejú ukrajinské ľudové piesne, program festivalu je pripravený aj v ukrajinskom jazyku. Spoznať hlavné mesto a jeho históriu budú môcť Ukrajinci na špeciálnych vychádzkach so sprievodcami v ukrajinskom i ruskom jazyku. Okrem toho sa budú môcť ukrajinskí umelci zapojiť a do ďalších veľkých mestských podujatí a festivalov ako Kultúrne leto či Bratislavské Vianoce.Tradícia, že sa na deň svätého Juraja otvára mesto svojim obyvateľom i návštevníkom, je spätá s históriou Bratislavy. Podľa mestských privilégií si už od 13. storočia mešťania práve 24. apríla mohli slobodne voliť richtára a svojich zástupcov. Podľa magistrátu to bola na to obdobie významná a ojedinelá výsada v celej Európe. Spájala sa s oslavami i neformálnymi stretnutiami zástupcov radnice s obyvateľmi mesta.