Najväčšie mestské časti Bratislavy zatvárajú detské ihriská

Bratislava 13. marca (TASR) - Najväčšie mestské časti Bratislavy uzatvorili detské ihriská i športoviská, tie, ktoré sa uzatvoriť nedajú, odporúčajú nenavštevovať. Samosprávy tak robia v rámci preventívnych opatrení na spomalenie šírenia nového koronavírusu, ktoré im ich kompetencie dovoľujú prijať.



"Detské ihriská sú miesta, kde prichádza k vysokej koncentrácii ľudí, ale taktiež k potenciálnemu ohrozeniu po hygienickej stránke," upozornila na webe najväčšia mestská časť Bratislava-Petržalka. "Pohyb detí na čerstvom vzduchu je dôležitý, ale prosíme vás, aby ste v týchto dňoch preferovali miesta s nižšou koncentráciou ľudí," uviedla samospráva Nového Mesta.



Ružinov umiestňuje na detských ihriskách, ktoré nie je možné uzavrieť, informačné letáky s upozornením. To isté robí aj Staré Mesto. "Navyše, od piatka až do odvolania zatvárame päť ihrísk a mestských parkov. Ide o Medickú a Grassalkovichovu záhradu, Slubekovu záhradu, ihriská na Jedlíkovej a pri Kostole Nanebovzatia Panny Márie neďaleko Reduty," informuje starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Upozornenia so žiadosťou nenavštevovať detské ihriská majú na svojich komunikačných stránkach zverejnené aj menšie mestské časti hlavného mesta, napríklad Vrakuňa, Karlova Ves, Dúbravka a ďalšie.