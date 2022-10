Bratislava: Najviac turistov prišlo vlani z ČR, Nemecka a Poľska

Bratislava 9. októbra (TASR) – Spomedzi zahraničných turistov smerovalo minulý rok do Bratislavy najviac z Českej republiky. Na druhom mieste bolo Nemecko, nasledovalo Poľsko, Rakúsko a Taliansko. Vyplýva to zo správy o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB) za rok 2021.



"Najvyšší nárast zahraničných turistov sme zaznamenali z krajín Izrael, Španielsko, Belgicko a Holandsko. Naopak, najväčší pokles bol zaznamenaný zo Spojeného kráľovstva," konštatuje BTB.



Aj pri počte prenocovaní boli na prvom mieste zahraniční turisti z Českej republiky. Nasledovali turisti z Nemecka, Poľska, Ukrajiny a Rakúska. Pri tomto segmente bol najväčší nárast v porovnaní s rokom 2020 zaznamenaný pri turistoch zo Španielska, Belgicka, Holandska či Francúzska, najväčší pokles pri turistoch zo Spojeného kráľovstva a Ruska.



Nárast zaznamenali ubytovacie zariadenia v druhom, treťom a štvrtom kvartáli 2021, keď cestovný ruch fungoval mierne v obmedzenom režime. Prvý kvartál minulého roka zaznamenal vysoký prepad, keďže boli nariadené výrazné reštrikcie. "Z porovnania rokov 2021 s rokom 2020 vyplýva 8,5-percentný pokles tržieb za ubytovanie a 25-percentné zvýšenie priemerných cien za ubytovanie na noc," podotýka BTB.



Zároveň konštatuje, že Bratislava je dlhodobo závislá od zahraničných turistov. Podľa jej prieskumu prinesie jeden zahraničný turista, ktorý v Bratislave prespí, cestovnému ruchu priemerne 237 eur.



Počet zahraničných turistov začal rásť po skončení najprísnejších pravidiel a opatrení na príchod na Slovensko. Avšak 9. júla 2021 sa opätovne a náhle zmenili podmienky vstupu do krajiny. Toto rozhodnutie sa podľa bratislavských hotelierov okamžite prejavilo na rušení rezervácií. V ďalších mesiacoch už počet zaočkovaných ľudí vo svete výrazne rástol, čo pomohlo rastu počtu ľudí, ktorí do Bratislavy prichádzali zo zahraničia. "Nebyť decembrového lockdownu, počet turistov v hlavnom meste mohol dosiahnuť aspoň úroveň z roka 2020," dopĺňa BTB.



Podľa bratislavského magistrátu bola výška vybratej dane za ubytovanie za rok 2021 v sume 1.793.043 eur, čo predstavuje pokles oproti roku 2020 o 18 percent a pokles oproti roku 2019 o 62 percent. Výška sadzby dane za ubytovanie v roku 2021 zostala nezmenená - 1,70 eura.