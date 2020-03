Bratislava nakupuje tisíce rúšok, objednala aj respirátory

Bratislava 27. marca (TASR) – Mesto Bratislava nakupuje v týchto dňoch tisíce ochranných rúšok. Objednalo si aj respirátory a ochranné zdravotné pomôcky. Tvrdí, že zatiaľ nedostalo žiadnu materiálnu pomoc od štátu, a preto si všetko musí zabezpečovať samo.



Pre mimoriadnu situáciu okolo pandémie nového koronavírusu využíva v rámci verejného obstarávania formu priameho rokovacieho konania. Magistrát tvrdí, že v priemere nakupuje rúška za 0,88 eura bez DPH za jeden kus.



Hlavné mesto oslovilo desiatky firiem v snahe získať ochranné pomôcky v čo najkratšom čase. Spoločnosť Jamini A disponovala skladovými zásobami a dokázala dodať mestu tovar do 24 hodín. "Nákup 45 040 kusov rúšok s lehotou dodania do 24 hodín umožnil mestu pokryť nevyhnutné potreby na nasledovné dni. Tovar bol rozdelený medzi zamestnancov mesta a mestských spoločností tým zamestnancom, ktorí ho najviac potrebujú (nemôžu pracovať z domu, pracujú s verejnosťou a podobne). Tovar bol distribuovaný aj medzi zariadenia pre seniorov, zariadenia sociálnych služieb i mimovládne organizácie," spresnil pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Lehota dodania je určujúci faktor pri nákupe, čo podľa magistrátu potvrdil aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vo svojom usmernení. V ňom odporúča pri obstarávaní klásť dôraz na dostupnosť skladových zásob u jednotlivých dodávateľov a flexibilitu dodania. "Tento nákup navyše mestu umožnil uskutočniť ďalší nákup 121 900 kusov rúšok za 0,39 eura/kus s dlhšou lehotou dodania od spoločnosti Timed," podotkol Bubla. Mesto v priemere nakupuje rúška za 0,88 eura bez DPH/kus, avšak pre aktuálnu situáciu na trhu pre pandémiu nového koronavírusu a skladové zásoby štátu očakáva, že táto cena sa môže zvyšovať.



Trh je zároveň podľa bratislavskej samosprávy veľmi nestabilný a dodávatelia nedokážu garantovať, že aj dodajú, čo si mesto objednalo. Napríklad jedna firma mala magistrátu dodať 10 000 kusov respirátorov FFP3, ale zatiaľ nedodala ani jeden kus.



Mesto Bratislava si taktiež objednalo rôzne ochranné a zdravotné pomôcky a vystavilo aj viacero menších objednávok v snahe zabezpečiť nevyhnutné pomôcky na bezpečné fungovanie mesta. "Keďže mesto zatiaľ nedostalo žiadnu materiálnu pomoc od štátu, všetko si musí zabezpečovať samo," podotkol Bubla.



Využitie priameho rokovacieho konania pri nákupoch mesto v oznámeniach vo vestníku ÚVO vysvetľuje tak, že použiť riadne postupy verejného obstarávania v danom prípade neprichádza do úvahy. "Aj vzhľadom na dátum potvrdenia vírusu u prvého pacienta na našom území a priebeh vývoja v ostatných krajinách, v ktorých bol potvrdený rýchly nárast počtu pacientov. Mesto sa preto rozhodlo vykonať čo najviac preventívnych opatrení v čo najkratšom čase," vysvetľuje. Zároveň podotýka, že pre mimoriadnu situáciu okolo nového koronavírusu nie je žiadna ponuka záväzná viac ako pár hodín. Ani v čase zasielania oznámení vo vestníku ÚVO mesto nemôže s určitosťou garantovať, či dodávateľ bude schopný dodať tovar v predpokladanom množstve.