Bratislava nasadí krátke hybridné trolejbusy na predĺženú linku 44

Bratislava 26. marca (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) nasadí 11 nových krátkych hybridných trolejbusov na predĺženú linku 44, ktorou zároveň nahradí autobusovú linku 41. Do premávky budú zaradené v piatok (29. 3.). Pre hybridný pohon na batérie môžu byť vypravené aj na trasy, kadiaľ nevedie trolejové vedenie a jazdili tadiaľ doteraz autobusy. Informovali o tom predstavitelia dopravného podniku a hlavného mesta na utorňajšom brífingu.



"Vnímam to ako významný ekologický aspekt, keď budeme prevádzkovať viac bezemisnej ekologickej dopravy," skonštatoval podpredseda predstavenstva DPB Milan Donoval.



Linka 44 bude zároveň od piatka premávať po obojsmerne predĺženej trase Koliba - Hodžovo nám. - Hrad - Búdková - Drotárska cesta - Hlavná stanica. Touto úpravou získa oblasť Drotárskej cesty priame spojenie s centrom mesta, rovnako sa bude dať dostať bez prestupu na Hrad z Hlavnej stanice. Na úseku Búdková - Hlavná stanica bude v porovnaní so súčasnosťou zlepšený interval aj kapacita oproti dnešnej linke 41.



Nové trolejbusy SOR TNS 12 dodáva dopravnému podniku na základe výsledkov verejného obstarávania spoločnosť SOR Libchavy, ich nákup je spolufinancovaný z eurofondov. Výsledná suma predstavuje niečo vyše 500.000 eur za jeden trolejbus. Na nové hybridné trolejbusy s dĺžkou 12 metrov sa v posledných týždňoch školili vodiči, vyskúšať si ich mohli aj cestujúci. Zaujímavosťou je, že časť homologizačných skúšok sa vykonávala aj v Banskej Bystrici, kde je rozdielne napätie trolejovej siete. Typ vozidla je vďaka tomu schválený na dráhovú prevádzku v rámci celého územia SR.



Nové trolejbusy doplnia 16 megatrolejbusov a 23 kĺbových trolejbusov, ktoré DPB zaradil do premávky v poslednom období. Dopravný podnik tak finalizuje zaraďovanie 50 nových trolejbusov do premávky.