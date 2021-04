Bratislava nasadí na boj s komármi dobrovoľníkov, drony aj vrtuľník

Bratislava 27. apríla (TASR) – Bratislava nasadí tento rok na boj s komármi zhruba 200 vyškolených dobrovoľníkov, drony, helikoptéru, lapače a vlastného koordinátora. Chce tak zabrániť intenzívnemu výskytu komárov, ktorý Bratislavu a jej okolie v posledných rokoch v letných mesiacoch sužoval. Magistrát nebude používať chemické postreky. Zasahovať bude biologickým larvicídom BTI. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámil bratislavský primátor Matúš Vallo.



Primátor priznal, že komáre spôsobili v Bratislave minulý rok problém a mesto mohlo situáciu zvládnuť lepšie. „Tento rok prichádzame s viacerými novinkami. Chceme mať na konci sezóny komárov čisté svedomie, že sme urobili všetko pre to, aby komárov v hlavnom meste bolo menej," vyhlásil. Mesto bude podľa neho na elimináciu tohto hmyzu používať naďalej prostriedok BTI, pretože nemá škodlivý účinok na zdravie ľudí či živé organizmy. Vallo poukazuje aj na prieskum verejnej mienky na vzorke 1000 Bratislavčanov, ktorý preukázal, že 72 percent obyvateľov preferuje na reguláciu komárov použiť biologické prípravky.



Po novom okrem pozemných postrekov môže bratislavský magistrát aplikovať BTI aj letecky. Chce na to použiť drony či helikoptéru z Rakúska. „Efektívnejšie tak môžeme likvidovať larvy komárov aj v ťažko dostupných lokalitách," spresnil Vallo. Bratislavská samospráva nasadí na monitoring liahnísk komárov okrem svojich odborníkov aj zhruba 200 vyškolených dobrovoľníkov. „Tí budú vzorky zaznamenávať prostredníctvom aplikácie vyvinutej v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Skôr tak zachytíme viac liahnísk ešte predtým, ako sa z lariev vyliahnu komáre," vysvetlil primátor s tým, že práve v tejto fáze je BTI účinný. Monitoring v tomto roku rozšíri mesto aj o takzvané CO2 lapače, ktoré budú rovnomerne rozmiestnené po meste. Indikovať budú výskyt dospelých komárov.







V hlavnom meste sa podľa magistrátu vyskytuje viac ako 1000 väčších liahnísk a ďalšie stovky až tisíce menších mlák, ktoré poskytujú vhodné podmienky na liahnutie komárov. Mesto poukazuje na minulý rok, keď teplo a veľká vlhkosť spôsobili, že bol veľký výskyt komárov v lesoch Malých Karpát. Liahnisko môže vzniknúť aj u ľudí v súkromných záhradách. Vallo preto vyzval Bratislavčanov, aby si najmä pri vysokých teplotách prikrývali sudy s vodou a v záhradách nemali mláčky.



Bratislava vytvorila aj funkciu mestského koordinátora regulácie komárov. Je ním Tomáš Troško. Kľúčovým faktom v boji proti komárom bude podľa neho monitoring. „Nebudeme zasahovať len náhodne či po funuse. Vďaka dobrovoľníkom a aplikácii budeme vedieť v reálnom čase, kde a na akom liahnisku je aký počet lariev. Budeme zasahovať systematicky," deklaroval.