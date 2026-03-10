< sekcia Regióny
Bratislava nasadzuje do premávky päť nových jednosmerných električiek
Nákup nových električiek je financovaný z fondov Európskej únie prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR z komponentu RePowerEU.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 10. marca (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) pokračuje v modernizácii električkovej dopravy v hlavnom meste. Do premávky nasadzuje od utorka postupne prvých päť jednosmerných električiek z desaťkusovej objednávky nových vozidiel s kapacitou 250 cestujúcich. Prioritne budú premávať na linke 4, ktorá je jednou z najvyťaženejších liniek. Zvyšných päť vozidiel má prevziať postupne do konca júna. Na tlačovej konferencii o tom informovalo vedenie hlavného mesta a dopravného podniku.
„Som veľmi rád, že môžeme predstaviť tieto nové nízkopodlažné električky, ktoré budú slúžiť cestujúcej verejnosti. Konkrétne ide o jednosmerné električky z tohtoročnej masívnej obnovy vozidlového parku. Električky nasadíme do premávky už dnes, konkrétne na linku 4, na odpoludňajšiu špičku,“ skonštatoval predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.
Nové vozidlá majú priniesť vyšší komfort pre cestujúcich aj lepšie pracovné podmienky pre vodičov. Sú vybavené koženkovými sedadlami pre vyšší hygienický štandard a jednoduchšiu údržbu. Vozidlá typu Škoda 29T3 sú zároveň najpriestrannejšími električkami v Bratislave. Vozidlá sú nízkopodlažné, s prvkami uľahčujúcimi prepravu osobám so zníženou pohyblivosťou. Ich súčasťou je klimatizácia, tónované sklá či moderný informačný systém zobrazujúci prestupy v reálnom čase.
Nákup nových električiek je financovaný z fondov Európskej únie prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR z komponentu RePowerEU. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 23,9 milióna eur.
Všetkých desať kusov si mestský dopravca prevezme do konca júna, posledná by mala byť dodaná v máji alebo júni. Po jej dodaní bude v hlavnom meste premávať 100 moderných nízkopodlažných električiek.
Dodanie nových električiek je súčasťou masívnej obnovy vozidlového parku, ktorú DPB realizuje v priebehu tohto roka. Do premávky už zaradil osem nových kĺbových autobusov s pohonom na CNG. V letných mesiacoch sa očakáva dodanie troch elektrobusov, na jeseň ďalších 35 autobusov na CNG pohon a 80 kĺbových dieselových autobusov.
Modernizáciu vozidlového parku považuje dopravný podnik za dlhodobý a kontinuálny proces. V posledných rokoch uviedol do premávky 153 nových autobusov, 30 nových električiek a 50 hybridných trolejbusov. V tomto roku má pribudnúť spolu 126 nových autobusov a desať električiek, ďalších desať električiek má nasledovať v roku 2026. Súčasne má mestský dopravca pripravené ďalšie projekty obnovy vozidlového parku, ktoré vie realizovať bezprostredne po zabezpečení financovania.
„Som veľmi rád, že môžeme predstaviť tieto nové nízkopodlažné električky, ktoré budú slúžiť cestujúcej verejnosti. Konkrétne ide o jednosmerné električky z tohtoročnej masívnej obnovy vozidlového parku. Električky nasadíme do premávky už dnes, konkrétne na linku 4, na odpoludňajšiu špičku,“ skonštatoval predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.
Nové vozidlá majú priniesť vyšší komfort pre cestujúcich aj lepšie pracovné podmienky pre vodičov. Sú vybavené koženkovými sedadlami pre vyšší hygienický štandard a jednoduchšiu údržbu. Vozidlá typu Škoda 29T3 sú zároveň najpriestrannejšími električkami v Bratislave. Vozidlá sú nízkopodlažné, s prvkami uľahčujúcimi prepravu osobám so zníženou pohyblivosťou. Ich súčasťou je klimatizácia, tónované sklá či moderný informačný systém zobrazujúci prestupy v reálnom čase.
Nákup nových električiek je financovaný z fondov Európskej únie prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR z komponentu RePowerEU. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 23,9 milióna eur.
Všetkých desať kusov si mestský dopravca prevezme do konca júna, posledná by mala byť dodaná v máji alebo júni. Po jej dodaní bude v hlavnom meste premávať 100 moderných nízkopodlažných električiek.
Dodanie nových električiek je súčasťou masívnej obnovy vozidlového parku, ktorú DPB realizuje v priebehu tohto roka. Do premávky už zaradil osem nových kĺbových autobusov s pohonom na CNG. V letných mesiacoch sa očakáva dodanie troch elektrobusov, na jeseň ďalších 35 autobusov na CNG pohon a 80 kĺbových dieselových autobusov.
Modernizáciu vozidlového parku považuje dopravný podnik za dlhodobý a kontinuálny proces. V posledných rokoch uviedol do premávky 153 nových autobusov, 30 nových električiek a 50 hybridných trolejbusov. V tomto roku má pribudnúť spolu 126 nových autobusov a desať električiek, ďalších desať električiek má nasledovať v roku 2026. Súčasne má mestský dopravca pripravené ďalšie projekty obnovy vozidlového parku, ktoré vie realizovať bezprostredne po zabezpečení financovania.