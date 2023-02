Bratislava nasvieti Slavín v ukrajinských farbách

Bratislava 24. februára (TASR) - Hlavné mesto SR si uctí boj Ukrajincov za slobodu a obranu svojej krajiny. Večer prvého výročia vpádu ruských vojsk na územie východného suseda SR bude Slavín vysvietený v žlto-modrej kombinácii ukrajinských štátnych farieb. Informovalo o tom vedenie hlavného mesta.



"Monument Slavína nad naším mestom je symbolom oslobodenia. Symbolickým nasvietením Slavína do žlto-modrej farby ukrajinskej vlajky v piatok večer vyjadríme solidaritu a podporu našim susedom, ktorí o tú svoju slobodu musia už rok ťažko bojovať," uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Zdôraznil, že nemôže byť akákoľvek pochybnosť o tom, kto je vo vojne na Ukrajine agresor a kto sa bráni. Pripomenul v tejto súvislosti i mierový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý má podporu Ukrajincov aj demokratického sveta. "Odpoveďou Kremľa je však pokračujúce bombardovanie, útoky a snaha o dobytie ďalších ukrajinských území. Takto snaha o mier nevyzerá ani náhodou. To sú vojnové zločiny," vyhlásil Vallo.



Upozornil, že na Slavíne sú pochovaní vojaci Červenej armády, ktorí pred 78 rokmi oslobodzovali Bratislavu. "Patrí im za to naša trvalá vďaka. Vedľa seba tu okrem vojakov iných národov a národností ležia najmä Rusi a Ukrajinci. Možno aj ich potomkovia teraz zomierajú v nezmyselnej vojne Vladimira Putina," upozornil.



V ukrajinských národných farbách sa v piatok večer rozsvietia Bratislavský hrad i Prezidentský palác, rovnako tak historická budova Úradu vlády SR.