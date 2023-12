Hovorca Bratislavy: Návrh na zvýšenie daní prešiel legitímnym procesom

Bratislava 15. decembra (TASR) - Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa od januára 2024 zvyšujú v Bratislave dane z nehnuteľností, prešiel podľa hlavného mesta transparentným a legitímnym procesom. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Reagoval tak na kritiku ružinovského miestneho poslanca Dávida Starucha, ktorý sa v tejto veci vo štvrtok (14. 12.) obrátil na prokuratúru.



"Od ohlásenia zámeru zvýšiť daň z nehnuteľností (november 2023) do decembrového zastupiteľstva, na ktorom bol návrh prerokovaný, zostával mesiac. A tento návrh prešiel transparentným a legitímnym procesom," skonštatoval Bubla.



Hoci bol formálne na štvrtkové rokovanie mestského zastupiteľstva predložený ako poslanecký pozmeňujúci návrh a nešiel niekoľkomesačným legislatívnym procesom, bol zverejnený 24 hodín pre jeho zasadnutím s riadnou desaťdňovou lehotou na pripomienkovanie verejnosti. Rovnako to podľa neho býva pri každom návrhu VZN.



"Pripomienkami sme sa zaoberali rovnako, ako keby sme ich dostali v bežnom pripomienkovacom procese návrhu VZN," deklaruje Bubla.



Informácia o návrhu zvýšiť dane bola podľa magistrátu odkomunikovaná včas a tak, že stihla zároveň byť prediskutovaná aj na relevantnej komisii mestského zastupiteľstva. Pripomína, že mestské časti, ktorým pôjde polovica zo zvýšenia výberu dane, mohli tento návrh z vlastnej iniciatívy prerokovať ako informačný materiál aj na miestnych zastupiteľstvách. Urobiť tak mohli ešte pred decembrovým zasadnutím mestského zastupiteľstva.



"Na túto diskusiu mali mesiac, čo je zároveň maximálna lehota na zaslanie pripomienok mestských častí v rámci bežného procesu," doplnil Bubla.



Poslanec Staruch vo štvrtok informoval, že podal v súvislosti so schválenou zmenou dane z nehnuteľnosti formálny podnet na Krajskú prokuratúru v Bratislave. Žiada v ňom preskúmať uznesenie mestského zastupiteľstva, pri ktorého predložení a schválení hovorí o obchádzaní legislatívy. Nepozdáva sa mu, že návrh bol predložený pozmeňovacím návrhom niekoľkých poslancov. Zároveň sa podľa neho významným spôsobom obsahovo odchýlil od pôvodného materiálu prerokovaného mestskými časťami aj od materiálu zverejneného 15 dní pred konaním zastupiteľstva.



"Mám za to, že cieľom pozmeňovacích návrhov by mala byť hlavne formálna úprava alebo doladenie prerokovaného materiálu a bodov v ňom obsiahnutých," podotkol Staruch. Rozsiahle zmeny nariadení so zásadnou zmenou obsahu prerokovaného materiálu by podľa neho mali byť predkladané ako samostatné materiály na rokovanie. Nemyslí si, že verejnosť bola riadne a včas informovaná, občanom bolo podľa neho odopreté aj právo verejného pripomienkovania.



Bratislavské mestské zastupiteľstvo schválilo vo štvrtok všeobecne záväzné nariadenia, ktorými zvýšilo od januára 2024 daň z nehnuteľností a poplatok za odpad. Samospráva poukazuje na infláciu zaťažujúcu samosprávy i ekonomické prognózy, ktoré predpokladajú nižšie výnosy. Zvýšenie dane i poplatku má byť nevyhnutným krokom na to, aby si Bratislava dokázala zachovať základné štandardy údržby a služieb. Zvýšenie dane z nehnuteľností v priemere o 35 percent a poplatku za odpad o 30 percent avizoval v polovici novembra primátor hlavného mesta Matúš Vallo spolu s bratislavskými starostami.