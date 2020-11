Bratislava navrhla obchádzku električkovej trate okolo SND

Bratislava 6. novembra (TASR) – Mesto Bratislava a ministerstvo kultúry sa stále nedohodli na trase električky pri novej budove Slovenského národného divadla (SND). Magistrát pristúpil aj ku kompromisu a navrhol k trase električky po Pribinovej doplniť dodatočnú obchádzku okolo divadla. Samospráva tvrdí, že aj keď zatiaľ nezískala súhlas ministerstva k tomuto riešeniu, proces prípravy novej električkovej trate sa už nemôže odkladať.



Mesto preto v najbližších dňoch predloží do procesu zmien a doplnkov územného plánu trasu po Pribinovej doplnenú o slučku okolo budovy divadla. Diskusia s rezortom kultúry sa tak presunie do územno-plánovacieho procesu, prípadne do procesu participácie v následnom posudzovaní vplyvov na životné prostredie, územnom či stavebnom konaní.



"Vo výsledku postavíme tú trať, s ktorou bude súhlasiť ministerstvo ako vlastník pozemkov. Magistrát zároveň zriadil medzinárodnú odbornú pracovnú skupinu na vyhodnotenie najvhodnejšieho technického riešenia trate, ktoré zamedzí negatívnym dosahom na divadlo," informovala o tom TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Zmeny a doplnky územného plánu sú, ako tvrdí, územnoplánovacím podkladom, aby sa mohli začať skúmať navrhnuté trasy, a až za tým nasleduje štandardné povoľovacie konanie.



Magistrát pri posudzovaní najvhodnejšej trasy električky cez nové centrum ešte pred spustením procesu zmien a doplnkov územného plánu z odborného hľadiska vyhodnotil sedem možných trás. Najlepšia sa podľa mesta ukázala trasa po Pribinovej ulici pred novou budovou SND, po Košickej a Miletičovej ulici s napojením na električkové trate na Záhradníckej a Šafárikovom námestí. Zvyšné posudzované trasy čelili, ako tvrdí, zásadným prekážkam, napríklad z hľadiska negatívnych dosahov na dopravu, pre majetkovoprávne vzťahy či pre iné technické prekážky.



"Trasa po Dostojevského rade - Landererovej – Čulenovej – Pribinovej, ktorú ministerstvo najnovšie komunikovalo ako nimi preferovanú, je rovnako nerealizovateľná," uviedla Rajčanová. Výhrady ministerstva a SND voči trase po Pribinovej sa týkali možných dosahov hluku a vibrácií z trate na vnútorné priestory divadla či dosahov na verejný priestor pred divadlom. Samospráva preto zriadila odbornú pracovnú skupinu, ktorá má vyhodnotiť najvhodnejšie technické riešenie trate, ktoré zamedzí negatívnym dosahom na divadlo. "Ministerstvo aj SND do tejto pracovnej skupiny, ktorá v piatok prvýkrát zasadá, nominovalo svojich zástupcov. Bez vyhovujúceho technického riešenia sa o výstavbe električkovej trate pred divadlom nebude ďalej uvažovať," deklaruje Rajčanová. Mesto je však stále presvedčené, že električka po Pribinovej môže skvalitniť tento verejný priestor. Reflektuje však aj záujem divadla, preto do zmien a doplnkov územného plánu navrhuje možnosť kombinovanej prevádzky električky a pridáva okrem priamej trasy pred divadlom aj slučku okolo budovy.



To, že budúca električková trať v zóne Chalupkova povedie aj popred novú budovu SND po Pribinovej ulici, oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo koncom októbra 2019. Argumentoval tým, že sa po analýze javí tento variant ako najlepší. Spustenie trate po výstavbe predpokladal minulý rok magistrát v roku 2024.