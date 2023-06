Bratislava navrhuje namiesto planetária financie na Plató Staromestská

Bratislava 26. júna (TASR) - Hlavné mesto prichádza s návrhom, podľa ktorého by namiesto planetária ako záväzku za pozemky pod bývalým Parkom kultúry a oddychu (PKO) v Bratislave dostalo ako kompenzáciu takmer 11 miliónov eur. Investované by mohli byť aj do plánovaného projektu premostenia Staromestskej ulice Plató Staromestská. Na sociálnej sieti o tom informuje primátor Bratislavy Matúš Vallo, pričom sa odvoláva na novú dohodu s developerom. Návrhom sa majú vo štvrtok (29. 6.) zaoberať bratislavskí mestskí poslanci.



"S developerom sa nám podarilo dohodnúť nové a podľa nášho presvedčenia pre mesto a obyvateľov aj neporovnateľne výhodnejšie podmienky," myslí si Vallo.



Pôvodnú dohodu o vybudovaní a 30-ročnom prevádzkovaní planetária a mediatéky na nábreží Dunaja, na mieste pokračovania projektu River Park I, považuje za nepatričnú. Argumentuje tým, že planetárium by zostalo v majetku developera, pričom hlavné mesto by na ponúkané služby vrátane vstupného malo minimálny dosah. Zdôrazňuje zároveň, že nemá ísť ani o hvezdáreň na pozorovanie hviezd, ale len o budovu určenú na projekciu a prezentáciu oblohy.



Časť financií by mala byť podľa primátora určená aj na prípravu projektovej dokumentácie novej kultúrnej a spoločenskej sály, ktorá po zbúraní PKO v Bratislave chýba. Zároveň hlavné mesto developera zaviazalo, aby na mieste, kde malo pôvodne stáť planetárium, vznikol verejný priestor s dominanciou zelene s možnosťou výstavby maximálne jednopodlažného objektu.



"Namiesto planetária v hodnote približne ôsmich miliónov eur, ktoré by mesto ani nevlastnilo, ani neprevádzkovalo a developer by ho podľa vlastných zámerov komerčne zhodnocoval, sa preinvestuje približne 11 miliónov eur priamo do majetku mesta," približuje Vallo, ktorý to považuje za vhodnejšiu protihodnotu za zbúrané PKO.



Primátor však podľa vlastných slov rozumie snahám o vybudovanie planetária a podporovanie záujmu o vedu, výskum a kritické myslenie. So zástupcami podporovateľov planetária chce rokovať a hľadať vhodné riešenie.



Predajom mestských objektov kultúrneho stánku v decembri 2015 boli urovnané všetky vzájomné nároky, práva a pohľadávky hlavného mesta a spoločnosti Henbury Development, v súčasnosti spoločnosti Woal (jej vlastníkom sú spoločnosti J&T Real Estate a Cresco Real Estate). Investor bol zaviazaný vybudovať a prevádzkovať 30 rokov verejnosti prístupné zariadenie planetária (kapacita 140 miest na sedenie), ako aj zariadenie mediatéky. Obe by zostali v majetku spoločnosti.