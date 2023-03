Leva Sambu uvidia návštevníci zoo aj vonku, čaká ho stretnutie s Jawou

Bratislava 21. marca (TASR) - Návštevníci zoologickej záhrady v Bratislave už môžu leva Sambu vidieť aj vo vonkajšom výbehu. V ňom sa v súčasnosti strieda s levicou Jawou, s ktorou sa zatiaľ videli len cez sklo a mrežu. Ich prvé fyzické stretnutie je naplánované na začiatok budúceho týždňa. TASR o tom informovala hovorkyňa zoo Slavomíra Šindelářová.



V deň, keď dôjde k ich spoločnému stretnutiu, nechajú chovatelia všetky priechody medzi ich výbehmi otvorené, aby sa levica mohla kedykoľvek v prípade potreby skryť. "Jednoznačne predpovedať ich správanie nie je možné. Napriek ich dominantným povahám zoológovia veria, že dokážu žiť spoločne a že sa podarí nájsť rovnováhu v ich vzťahu," poznamenala Šindelářová.



Chovatelia, ktorí sa o leva starajú, sa zhodujú na tom, že táto šelma je sebavedomá, ale súčasne pohodová a poslušná. Jeho jedálniček tvorí hovädzie mäso, králiky, jahňatá či konské mäso, v nedeľu má očistný deň. Je to preto, lebo ani v divokej prírode sa každý deň nepodarí šelmám uloviť si korisť.



Do zoo Bratislava prišiel Samba z moravského Hodonína, kde prežil 11 rokov. Spolu s partnerkou, ktorá minulý rok zomrela v dôsledku problémov so srdcom, odchovali šesť mláďat.