Bratislava nebude organizovať silvestrovské oslavy ani ohňostroj

Bratislava 14. decembra (TASR) - Mesto Bratislava nebude ani tento rok organizovať silvestrovské oslavy a ani tradičný novoročný ohňostroj odpálený z lode na Dunaji. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová. Zdôvodnila to aktuálnou nepriaznivou epidemiologickou situáciou v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.



"Prvoradou úlohou mesta v tejto situácii je chrániť zdravie obyvateľov. Vítanie nového roka býva udalosťou, pri ktorej sa na rôznych miestach zhromažďuje veľký počet ľudí a mesto by takýto dav nemalo možnosti a kapacitu usmerniť podľa platných pravidiel COVID semaforu," spresnila Rajčanová.



Usporiadanie polnočného ohňostroja by si podľa magistrátu zároveň vyžiadalo vysoké náklady, ktoré by neboli vynaložené hospodárne. "Najmä vzhľadom na výdavky, ktoré už mesto utrpelo v súvislosti s pandémiou," podotkla hovorkyňa. Hlavné mesto pre dlhodobo pretrvávajúcu pandemickú situáciu preto v tomto roku ani v rozpočte nepočítalo s oslavami príchodu nového roka a ohňostrojom. Pre zhoršenie epidemiologickej situácie zrušila Bratislava aj tento rok vianočné trhy v centre mesta.



Rozlúčku so starým rokom a vítanie nového roka hlavné mesto neorganizovalo pre pandémiu nového koronavírusu ani minulý rok. Naposledy sa konali spoločné silvestrovské oslavy v centre na Hviezdoslavovom námestí a na Námestí Ľudovíta Štúra, ktoré vyvrcholili tradičným polnočným ohňostrojom na Dunaji so svetelnou hudobnou šou, na prelome rokov 2019 a 2020.