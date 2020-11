Bratislava nebude pre pandémiu vítať nový rok tradičným ohňostrojom

Bratislava 27. novembra (TASR) – Bratislava nebude počas silvestrovskej noci vítať nový rok 2021 tradičným mestským polnočným ohňostrojom na Dunaji. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.



"Nevieme, aké budú platiť odporúčania a opatrenia počas silvestrovskej noci, uvedomujeme si však, že riziko prenosu vírusu pri počte ľudí, ktorí zvyknú do centra hlavného mesta na Silvestra chodiť, by bolo za každých okolností veľmi veľké," spresnila. Hlavné mesto tvrdí, že v roku 2020 sa stalo súčasťou životov ľudí uskromnenie sa a odrieknutie si niečoho. Sledovať tisíce eur, ktoré "skončia vo vzduchu", preto nepovažuje za správne aj vzhľadom na mestský rozpočet. "Ten sme museli výrazne zredukovať," podotkla Rajčanová. Silvestrovské zábavy v centre Bratislavy, ktoré vyvrcholili tradičným polnočným ohňostrojom na Dunaji, spojeným so svetelnou hudobnou šou, sa posledné roky konali na Hviezdoslavovom námestí a na Námestí Ľudovíta Štúra. Mesto minulý rok uviedlo, že oslavy spolu s ohňostrojom dokážu prilákať do centra Bratislavy desiatky tisíc ľudí.



V centre Bratislavy sa pre pandémiu nového koronavírusu nebudú tento rok konať ani tradičné vianočné trhy na Hlavnom námestí, Františkánskom námestí a Hviezdoslavovom námestí. Tie každoročne navštívia tisíce ľudí zo Slovenska i zo zahraničia. Hlavné mesto aj napriek tomu deklaruje, že obyvateľom prinesie do ulíc vianočnú atmosféru. Na Hlavnom námestí už umiestnili vianočný stromček, mali by tu pribudnúť aj pár stánkov s ľudovoumeleckými tvorcami a predajcami. Magistrát avizuje aj nové vianočné osvetlenie, nové prvky výzdoby, rôzne svetelné inštalácie vrátane vianočného osvetlenia Starého mosta. V spolupráci s mestskými organizáciami pripravuje mesto aj vianočný program, avšak prevažne v online formáte. Mestská časť Staré Mesto na Hviezdoslavovo námestí už tiež umiestnila vianočný stromček. Chýbať nebude ani adventný veniec v strede námestia.