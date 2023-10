Bratislava nemá posledné kolaudačné rozhodnutie pre karloveskú radiálu

Bratislava 5. októbra (TASR) - Hlavnému mestu chýba posledné kolaudačné rozhodnutie pre zmodernizovanú Dúbravsko-karloveskú električkovú radiálu v Bratislave. Týka sa samotnej dráhy, nástupíšť a meniarní, kde bolo vydané povolenie o predčasnom užívaní električkovej dráhy. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Povolenie bolo vydané v júni 2021, platné je do 31. júla 2024.



"Platí, že robíme všetko pre to, aby sa o trvalé užívanie požiadalo do konca roku 2023," skonštatoval Bubla.



V súčasnosti má hlavné mesto päť právoplatných kolaudačných rozhodnutí. Ide o plynovody, vodovody, cesty a signalizáciu, lávky, verejné osvetlenie a tiež preložky vysokého a nízkeho napätia. Chýba ešte kolaudačné rozhodnutie na dráhu, nástupištia a meniarne, ktoré bude vydávať Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy.



Magistrát zároveň deklaruje, že s dodávateľom aktívne rieši reklamované nedostatky v záručnej dobe. Zhotoviteľ ich priebežne odstraňuje. U zhotoviteľa si nárokuje reklamované nedostatky, ako napríklad miestami poškodený rozchodník, hrdzavé zábradlia, popraskané betónové povrchy či časť nefunkčných zvukových zariadení na informačných tabuliach. Bola tiež uplatnená penalizačná pokuta týkajúca sa omeškania prác v minulosti, zhotoviteľovi bola zaslaná ešte vo februári vo výške takmer 1.628.000 eur.



S kolaudačným konaním môže začať kraj až na návrh stavebníka, teda hlavného mesta. Pri kolaudácii bude postupovať v súlade so stavebným zákonom, zákonom o správnom konaní či zákonom o dráhach. Po miestnom zisťovaní a doložení všetkých potrebných dokladov vydá následne užívacie povolenie na stavbu. Zverejnené bude 15 dní, bude sa možné voči nemu odvolať. Ak odvolanie v zákonnej lehote podané nebude, užívacie povolenie nadobudne právoplatnosť.



Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Dokončili ju v roku 2020, električky začali do Dúbravky opäť premávať 26. októbra 2020. Rozsiahlu modernizáciu realizovalo vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. Pracovalo sa na tri etapy. Obnovu zaplatili najmä z európskych peňazí.