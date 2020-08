Bratislava nemá vedomosť, žeby sa Berka stretol s niekým z magistrátu

Bratislava 25. augusta (TASR) - Poslanec mesta Bratislava a bratislavskej mestskej časti Staré Mesto Adam Berka, ktorý bol pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19, v pondelok (24. 8.) informoval o svojej nákaze aj hlavné mesto. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Berka podľa nej deklaroval, že počas posledných dvoch týždňov na bratislavskom magistráte nebol.



"Nemáme tiež vedomosť, žeby s niektorým zamestnancom magistrátu bol v pracovnom či osobnom kontakte mimo nášho úradu," poznamenala hovorkyňa. Protiepidemické opatrenia na septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva či mestských komisií po letnej prestávke bude bratislavská samospráva nastavovať podľa aktuálnej situácie v súvislosti s novým koronavírusom a po konzultácii s mestským epidemiológom, ako aj hygienikmi Úradu verejného zdravotníctva SR.



Mestská časť Staré Mesto k Berkovi uviedla, že nepovažuje za vhodné hodnotiť jeho správanie. Na mimoriadnom miestnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 5. augusta, sa podľa staromestskej samosprávy nezúčastnil a prítomný nebol ani na zasadnutí komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie, ktoré sa konalo deň predtým 4. augusta. "Takisto sa ospravedlnil zo zasadnutia správnej rady Fondu architekta Weinwurma, ktoré sa konalo 8. augusta. Žiadne iné stretnutia s poslancami neboli mestskou časťou v tomto období organizované a ani nemáme informácie, že by sa poslanec Berka stretol v tomto období so zamestnancami úradu," uviedol pre TASR hovorca Starého Mesta Matej Števove.



Mestská časť tento podľa nej individuálny prípad infikovania riešiť nebude, apeluje však na všetkých, aby sa správali zodpovedne a vyhýbali sa stretávaniu s ľuďmi v uzatvorených priestoroch bez nasadenia rúška. "Rúško je jedno z najdôležitejších opatrení, je dokázané, že funguje a naozaj bráni prenosu vírusov, preto opäť pripomíname jeho dôležitosť," podotkol Števove. V prípade protiepidemických opatrení Staré Mesto situáciu monitoruje a ďalšie kroky zváži v prípade jej zmeny. Zatiaľ podľa hovorcu platia zavedené pravidlá, a to dištanc, rúška či hygiena. "Od septembra zvažujeme povinné meranie teploty návštevníkov úradu," poznamenal.



Poslanec Berka na sociálnej sieti informoval, že má pozitívny test na ochorenie COVID-19. Netuší, ako sa mohol infikovať. Priznal, že príznaky pocítil v nedeľu 16. augusta ráno, domnieval sa však, že ide o virózu. "Pripisoval som to prílišnému 'žúrovaniu', tancovaniu a prepoteným tričkám," napísal s tým, že v meste bol pár dní po sebe, pohyboval sa medzi ľuďmi, v niekoľkých baroch, v jednom klube a na diskotéke.