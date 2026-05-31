Bratislava neodporúča mať platobné karty pri označovači TAPni sa
Nedopatrením si tak môže cestovný lístok zakúpiť aj ten cestujúci, ktorý má platnú električenku.
Autor TASR
Bratislava 31. mája (TASR) - Služba TAPni sa, ktorú zaviedol Dopravný podnik Bratislava (DPB) vlani v lete, zjednodušuje nákup cestovných lístkov priamo vo vozidle. Základný 30-minútový cestovný lístok je totiž možné zakúpiť si jednoduchým priložením platobnej karty alebo mobilu k označovaču. Ak sa tejto službe chce cestujúci vyhnúť, nemal by platobnú kartu či mobilné zariadenie mať blízko označovača dlhší čas. Môže sa totiž stať, že si zakúpi lístok, aj keď ho nepotrebuje
„Ak si cestujúci zabezpečí cestovný lístok iným spôsobom a službu TAPni sa nechce využiť, odporúčame vyhnúť sa priloženiu mobilu alebo platobnej karty tesne k označovaču na dlhší čas. Označovače sú nastavené tak, aby reagovali na vedomé priloženie zariadenia v bezprostrednej blízkosti čítačky,“ uviedol pre TASR hovorca DPB Jozef Vozár.
Pre úspešný nákup cestovného lístka musia byť totiž splnené dve podmienky. Zariadenie sa musí nachádzať vo vzdialenosti približne do piatich centimetrov od čítačky a zároveň v jej dosahu zotrvať približne dve sekundy. Čítačka je navyše podľa mestského dopravcu konštrukčne nasmerovaná mierne k podlahe vozidla, preto nereaguje rovnako zo všetkých uhlov. Z jeho dlhodobých štatistík vyplýva, že si cestujúci túto službu osvojili. Avšak stáva sa, že ju nechtiac využije aj ten, ktorý ju nepotrebuje, napríklad ak má mobil so zapnutou funkciou platenia dlhšie blízko označovača.
Nedopatrením si tak môže cestovný lístok zakúpiť aj ten cestujúci, ktorý má platnú električenku. Systém TAPni sa je totiž samostatným predajným kanálom jednorazových cestovných lístkov. „Označovač neoveruje, či má cestujúci na danej karte aktivovaný predplatný cestovný lístok. Platobná karta v tomto prípade slúži výlučne ako nosič na zakúpenie jednorazového lístka,“ poznamenal Vozár s tým, že držiteľ električenky tak môže zakúpiť cez túto službu ďalší lístok, napríklad pre spolucestujúceho.
Mestský dopravca rozumie tomu, že situácia so zakúpením nechceného cestovného lístka môže cestujúceho nepríjemne prekvapiť. Obrátiť sa môže síce na oddelenie tarifných služieb DPB, avšak treba mať na pamäti aj prepravný poriadok IDS BK. Ten vylučuje nárok na vrátenie cestovného v prípadoch, keď k nákupu došlo neúmyselnou manipuláciou s bezkontaktnou platobnou kartou v snímacom poli označovača, prípadne ak označovač zaznamenal inú kartu, než ktorou zákazník chcel nákup uskutočniť.
Cez službu TAPni sa je automaticky prednastavený 30-minútový cestovný lístok za 1,09 eura. Je totiž dlhodobo najpredávanejšou kategóriou. Zvoliť si však je možné aj lístky na 60 minút a 24 hodín, a to v základnej i zľavnenej verzii. O tom, že si tento systém cestujúci osvojili, hovoria podľa mestského dopravcu i štatistiky. Z nich napríklad vyplýva, že v apríli zaevidovali medziročný 266-percentný nárast predaných lístkov cez označovače. Základný 30-minútový cestovný lístok tvorí približne 75 percent lístkov zakúpených cez TAPni sa.
V prípade kontroly sa cestujúci preukazuje revízorovi kartou alebo zariadením, ktorým bol cestovný lístok zakúpený. V praxi však môže nastať situácia, že si zakúpi lístok prostredníctvom mobilu, avšak pri kontrole predloží fyzickú platobnú kartu. „Ide o dve rozdielne zariadenia, preto je potrebné preukázať sa tým istým zariadením, ktorým bol nákup vykonaný,“ pripomenul Vozár. Platnosť lístka si môže zároveň cestujúci skontrolovať aj počas jazdy v každom označovači, a to cez tlačidlo „Skontrolovať alebo predĺžiť lístok na karte“.
