Bratislava nevie garantovať termín dokončenia električky v Petržalke

Bratislava 17. januára (TASR) - Mesto Bratislava v súčasnosti nevie garantovať konkrétny termín dokončenia električkovej trate v bratislavskej Petržalke, v úseku Janíkov dvor - Jungmannova. Tvrdí však, že robí všetko pre to, aby bola hotová čo najskôr. Pre TASR to uviedol hovorca hlavného mesta Peter Bubla. Podľa harmonogramu prác má byť trať vybudovaná do konca septembra 2024. Starosta Petržalky Ján Hrčka či šéf mestskej dopravnej komisie Jozef Uhler v uplynulých mesiacoch vyhlásili, že to podľa nich bude až v roku 2025.



"Naďalej platí, že robíme všetko pre to, aby bol projekt hotový čo najskôr. Garantovať konkrétny termín, a osobitne po skúsenostiach a udalostiach z minulosti, ktoré mali zásadný dosah na realizáciu projektu, sa dnes jednoducho nedá," skonštatoval Bubla.



V súvislosti so spomalením, miestami utlmením stavených prác na niektorých úsekoch v posledných týždňoch poznamenal, že ich intenzita na niektorých úsekoch stavby je závislá od poveternostných podmienok. "Nie všetky práce sa vzhľadom na technologický postup dajú vykonávať v daždi či v mraze," podotkol Bubla s tým, že na stavbe sa stále pracuje a zhotoviteľ aj v aktuálnom počasí vykonáva práce, ktoré sa dajú realizovať.



Na stavbe aktuálne podľa magistrátu prebieha debnenie jedného z dilatačných celkov na združenom moste na Rusovskej ceste, montáže technológií a inštalácie kabeláže do meniarní na Janíkovom dvore či búranie a rezanie stien pod nadjazdom Panónska. Pracuje sa aj na hale dennej kontroly. Na Jantárovej ceste, na križovatkách Betliarska a Lietavská, sú pokladané obrubníky, ochranné potrubie a základy pre cestnú svetelnú signalizáciu. Začali tiež s realizáciou nového cyklochodníka v úseku Bosákova - Romanova.



S výstavbou trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones).