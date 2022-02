Nezisková organizácia Dobrý dom vyhlásila dotačnú výzvu

Bratislava 2. februára (TASR) – Nezisková organizácia Dobrý dom, ktorú založilo bratislavské Staré Mesto, vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie. Týkať sa môžu sociálnej pomoci, vzdelávania či kultúry. Maximálna výška dotácie je 3000 eur. Na finančnú podporu by malo byť alokovaných celkovo 32.000 eur. Mestská časť o tom informuje na webovej stránke.



Podpora sa má týkať humanitárnej starostlivosti a sociálnej pomoci vrátane podpory v oblasti kvality života a zníženia sociálnej nerovnosti, ako aj podpory zdravotníctva a sociálnych služieb. Financie môžu smerovať aj na vzdelávanie a výchovu vrátane rozvoja kultúry či podpory voľnočasových a záujmových aktivít. V rámci výzvy sa pritom spolufinancovanie zo strany žiadateľa nevyžaduje.



Oprávneným žiadateľom je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo domicil na území mestskej časti, prípadne právnická osoba, napríklad občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev či obchodná spoločnosť. Žiadosti je možné predkladať do 30. apríla, a to na osobitnom tlačive zverejnenom na stránke neziskovej organizácie. Žiadosť spolu s prílohami je možné doručiť poštou alebo do podateľne miestneho úradu. "Na základe tejto výzvy sa musia projekty, na ktoré bola poskytnutá dotácia, zrealizovať najneskôr do 31. decembra 2022," podotýka nezisková organizácia.



Otázky súvisiace s výzvou je možné zasielať elektronickou formou prostredníctvom e-mailovej adresy info@dobry-dom.sk. Telefonické konzultácie sú možné počas trvania výzvy v pracovných dňoch v čase od 10.00 do 15.00 h na telefónnom čísle 02/592 46 296. Bližšie informácie k výzve sú na webe Dobrého domu.



Výzva je vyhlásená na základe finančnej podpory jedného z developerov.