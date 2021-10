Niektoré spoje MHD po otvorení úsekov D4 a R7 majú kratšie meškanie

Bratislava 6. októbra (TASR) - Po otvorení nových úsekov bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, majú niektoré spoje mestskej hromadnej dopravy (MHD) kratšie meškanie. Pre TASR to uviedli z Dopravného podniku Bratislava (DPB) s tým, že ešte však nemajú k dispozícii relevantné štatistické údaje, keďže nové úseky D4 a R7 boli otvorené len pred pár dňami. Dopravnú situáciu na nultom obchvate však monitorujú.



Na základe pozorovania dát z vozidiel vo východnej časti Bratislavy (Ružinov, Dolné hony, Podunajské Biskupice) mestský dopravca tvrdí, že pred spustením diaľničného nultého obchvatu zvykli v ranných alebo popoludňajších špičkách, v dôsledku rozsiahlych kolón, meškať autobusy a trolejbusy v rozmedzí od 15 do 45 minút.



"Práve toto meškanie sa v posledných dňoch výrazne zmenšilo, zhruba na úroveň do 20 minút. Mnohí cestujúci sa však so zmenenými trasami liniek ešte len oboznamujú, a preto potrvá niekoľko dní, kým si nájdu najoptimálnejšie spojenie," priblížil hovorca DPB Martin Chlebovec.



Uplynulý víkend (2. - 3. 10.) otvorili 2,2 kilometra dlhý úsek D4 od križovatky Bratislava-Jarovce po križovatku Bratislava-Petržalka (Rusovce) a 6,3 kilometra dlhý úsek rýchlostnej cesty R7 od križovatky Bratislava-Juh po križovatku Bratislava-Nivy (Prievoz). Na konci septembra sprístupnili vodičom 4,3 kilometra dlhý úsek diaľnice D4 vrátane Lužného mosta. Posledné úseky projektu D4/R7 sa otvárajú postupne.