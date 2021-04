Bratislava 13. apríla (TASR) – Bratislavské Nové Mesto bude hľadať nového miestneho kontrolóra, keďže súčasnému kontrolórovi Martinovi Böhmovi sa v polovici júna končí jeho šesťročné funkčné obdobie. Nový kontrolór by sa mal voliť 8. júna. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci, keď schválili vyhlásenie dňa konania voľby.



Písomnú prihlášku je potrebné odovzdať do podateľne miestneho úradu, alebo poslať poštou. Jej súčasťou je životopis, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, fotokópia dokladu o vzdelaní, čestné prehlásenie o spôsobnosti na právne úkony. Uchádzači sa môžu prihlásiť do 25. mája. Ich prihlášky posúdi volebná komisia zriadená miestnym zastupiteľstvom a následne sa uskutoční on-line verejné vypočutie kandidátov. Priblížiť by mali svoju víziu, odpovedať budú aj na otázky poslancov.



"Na zvolenie miestneho kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva," upozorňuje mestská časť.



Hlavný kontrolór vykonáva najmä kontrolu zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s vlastným a zvereným majetkom. Svojou kontrolnou činnosťou prispieva k transparentnosti v rozhodovaní. Do jeho pôsobnosti patrí aj kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií, kontrola vybavovania sťažností a petícií, a tiež napríklad kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva.



Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, či člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec.