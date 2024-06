Nové Mesto chce zmeniť vnímanie ľudí týkajúce sa bratislavskej Tržnice

Bratislava 20. júna (TASR) - Bratislavské Nové Mesto by chcelo zmeniť vnímanie ľudí týkajúce sa budovy Tržnice (nazývanej aj Nová tržnica) na Trnavskom mýte. Podľa starostu Nového Mesta Matúša Čupku je jej najväčším problémom to, že neexistuje na mentálnej mape Bratislavčana a ľudia v nej netrávia viac času. Zmeniť to by mohlo pomôcť napríklad využívanie priestorov budovy aj na kultúrno-spoločenské podujatia.



"Za posledných desať rokov sa Tržnica riadila skôr princípom, že kto prišiel a bol ochotný platiť, tomu bol vytvorený priestor. Z toho dôvodu tam vznikla, z môjho pohľadu, nesúrodá masa služieb. To je veľký problém," uviedol pre TASR Čupka.



Ambíciou mestskej časti ako prevádzkara daného priestoru by podľa neho malo byť, aby tam ľudia trávili viac času, míňali viac peňazí a aby mali aj dôvod sa tam vracať. Mnohokrát však od obyvateľov podľa vlastných vyjadrení počul, že tam boli naposledy v detstve alebo pred pandémiou, často ju obchádzajú. Okrem "veľmi divokej palety služieb" nepomáha ani to, že ju ľudia vnímajú často cez zatemnené fólie na oknách alebo kritizujú situáciu v jej okolí.



"Prekonať tento problém vieme vytváraním pozitívnej emócie, organizovaním akcií," poznamenal Čupka s tým, že by nemuselo ísť o koncerty, diskusie či premietania, ale napríklad väčšie festivaly či kultúrne podujatia, ktoré "odomykajú" rôzne priestory. Snahou bude preto podľa mestskej časti dohodnúť sa s organizátormi takýchto akcií a dať Bratislavčanom dôvod zavítať do Tržnice. Vynechať by sa nemalo ani gastro či verejnoprospešné služby, ako knižnica či detský kútik.



Mestská časť zároveň uvažuje nad tým, že by budovu Tržnice odčlenila od EKO - podniku verejnoprospešných služieb (VPS), ktorý sa o ňu stará, tak, aby mala vlastnú právnu subjektivitu a vlastný tím, ktorý sa bude starať o jej prevádzku. Za ostatné desiatky rokov sa síce podľa neho ukázalo, že EKO - podnik VPS dokáže pomerne zodpovedne a kvalitne udržiavať budovu z technického hľadiska, z produkčného však až tak nie.



Okruh jeho činností je totiž podľa starostu veľmi široký, od základných činností ako kosenie, hrabanie lístia a odhŕňanie snehu cez opravy výtlkov či dopravného značenia po prevádzku lanovky a Tržnice. "Mať jedného riaditeľa, ktorý je schopný dosiahnuť takúto širokú paletu nielen výziev, ale aj činností, je extrémne náročné," podotkol Čupka.