Bratislavské Nové Mesto zrejme začne nový rok v rozpočtovom provizóriu

Bratislava 8. decembra (TASR) – Bratislavské Nové Mesto by malo začínať budúci rok v rozpočtovom provizóriu. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci, keď návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2021 stiahli z rokovania miestneho zastupiteľstva a jeho rozpravu presunuli na január. Poslanec Richard Mikulec to odôvodnil nedostatočným časom na preštudovanie návrhu a potrebou zapracovania zmien do materiálu.



„Nemali sme dostatok času s kolegami si ho prejsť. Chceme tam ešte nejaké zmeny zapracovať. Nie je dobré, že sa posledný večer pred zastupiteľstvom posielajú nejaké zmeny. Chceli by sme si to poriadne prejsť a v januári schváliť rozpočet, ktorý bude reálny, podľa nášho názoru," uviedol Mikulec.



Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na margo toho pre TASR skonštatoval, že sa k téme rozpočtu stretol s takmer všetkými poslancami a zdôraznil, že všetky návrhy a pripomienky boli do materiálu zapracované. „Dal som si záležať na tom, aby sme dokázali všetko zakomponovať. Je to dokopy asi dvadsať pripomienok, ich pozretie by trvalo asi 15 minút," povedal Kusý s tým, že rozhodnutie poslancov však bude rešpektovať.



Poznamenal zároveň, že podľa situácie uvidí, či do konca tohto roka nezvolá ešte miestne zastupiteľstvo, na ktorom by sa mohol prerokovať aj budúcoročný rozpočet. Urobí tak ale len v prípade, ak by bolo viacero materiálov, ktoré bude treba prerokovať. „Ak bude viac materiálov, tak to spravím, ak nie, zvolám mimoriadne zastupiteľstvo začiatkom budúceho roka," podotkol.



Problém so samotným rozpočtovým provizóriom pre mestskú časť nevidí, pokiaľ nebude trvať dlho. „Vzhľadom na to, že v provizóriu môžeme čerpať jednu dvanástinu výdavkov, tak to problém nie je. Problém by bol v prípade, keby to trvalo niekoľko mesiacov, pretože v takom prípade by sa oneskorili rôzne investičné projekty, rekonštrukcie, vybudovanie novej škôlky," doplnil Kusý.