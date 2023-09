Bratislavské Nové Mesto chce rozvíjať okolie Istrochemu

Bratislava 25. septembra (TASR) - Bratislavské Nové Mesto sa chce v budúcnosti zamerať na reguláciou i rozvoj okolia areálu bývalého chemického podniku Istrochem. Iniciatívou mestskej časti je transformácia bývalej priemyselnej zóny na modernú mestskú štvrť. V tejto súvislosti nadviazala spoluprácu s Fakultou architektúry a dizajnu (FAD) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.



"Práce študentov budú dôležitým podkladom na reguláciu i rozvoj najväčšieho brownfieldu v Bratislave," skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



Výstupom spolupráce má byť vytvorenie dokumentácie, ktorá zosumarizuje návrhy študentských prác, ale tiež výstava, ktorá bude prezentovať víziu pre budúcnosť tohto územia. Do vytvárania urbanistických prác by sa malo zapojiť viac ako 100 študentov fakulty. Pripravuje sa pre nich zároveň exkurzia do okolia Mierovej kolónie a ulíc Nobelova a Stará Vajnorská.



Súbežne oslovila mestská časť aj Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). Dôvodom má byť spolupráca pri obstaraní urbanistickej štúdie pre zmenu územného plánu, respektíve podklady na tvorbu nového územného plánu Bratislavy.