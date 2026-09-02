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Bratislavské Nové Mesto dokončilo 1. projekt iniciatívy Nové M(i)esto
Na jeseň sa má iniciatíva Nové M(i)esto rozšíriť aj o ďalšie lokality.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Bratislavské Nové Mesto dokončilo prvý projekt iniciatívy Nové M(i)esto, ktorý vznikol z participácie s obyvateľmi. Mestská časť zrevitalizovala priestor pred Základnou školou s materskou školou Sibírska. TASR o tom informovala vedúca referátu komunikácie Martina Goffová.
Nové predpolie prinieslo pohodlnejší prístup do školy, nový chodník pozdĺž Sibírskej ulice i schodisko. Vznikli nové oddychové plochy s kruhovými lavičkami i ležadlami v zeleni. Pribudla taktiež nová zeleň - pred školou bolo vysadených 13 nových stromov, ktoré doplnili trvalky, okrasné trávy a kry, na jeseň pribudnú aj cibuľoviny. Pred školou vznikla zároveň odstavná plocha pre bicykle a kolobežky.
Na jar zisťovala mestská časť v rámci ďalších participácií potreby obyvateľov vo vnútrobloku na Družstevnej ulici, vo vnútrobloku Kukučínova - Hlučínska, na Bellovej ulici na Kolibe, v lokalite Bárdošova - Višňová na Kramároch a vo vnútrobloku Unitas. Do plánovania sa obyvatelia zapájali osobne na stretnutiach aj prostredníctvom dotazníkov. Ich podnety mestská časť vyhodnocuje a premieta do návrhov jednotlivých priestorov. Následne ich opäť predstaví verejnosti.
Na jeseň sa má iniciatíva Nové M(i)esto rozšíriť aj o ďalšie lokality.
Nové predpolie prinieslo pohodlnejší prístup do školy, nový chodník pozdĺž Sibírskej ulice i schodisko. Vznikli nové oddychové plochy s kruhovými lavičkami i ležadlami v zeleni. Pribudla taktiež nová zeleň - pred školou bolo vysadených 13 nových stromov, ktoré doplnili trvalky, okrasné trávy a kry, na jeseň pribudnú aj cibuľoviny. Pred školou vznikla zároveň odstavná plocha pre bicykle a kolobežky.
Na jar zisťovala mestská časť v rámci ďalších participácií potreby obyvateľov vo vnútrobloku na Družstevnej ulici, vo vnútrobloku Kukučínova - Hlučínska, na Bellovej ulici na Kolibe, v lokalite Bárdošova - Višňová na Kramároch a vo vnútrobloku Unitas. Do plánovania sa obyvatelia zapájali osobne na stretnutiach aj prostredníctvom dotazníkov. Ich podnety mestská časť vyhodnocuje a premieta do návrhov jednotlivých priestorov. Následne ich opäť predstaví verejnosti.
Na jeseň sa má iniciatíva Nové M(i)esto rozšíriť aj o ďalšie lokality.