Bratislava: Nové Mesto hľadá asistentov pre sčítanie obyvateľov 2021

Bratislava 15. novembra (TASR) – Bratislavské Nové Mesto hľadá asistentov pre sčítanie obyvateľov 2021. Mestská časť v tejto súvislosti vyhlásila výberové konanie na pracovné pozície stacionárnych a mobilných asistentov, a to na obdobie od 15. februára do 31. marca 2021. Samospráva o tom informuje na webovej stránke.



Stacionárny asistent sčítania pôsobí na kontaktnom mieste, ktoré zriadi obec na svojom území. Pomôže obyvateľom, ktorí sa do sčítania rozhodnú zapojiť. "Mobilný asistent sčítania pôsobí v teréne, to znamená na území obce podľa jemu prideleného virtuálneho asistenčného obvodu. Pomôže so sčítaním obyvateľov, ktorí požiadali o vyslanie mobilného asistenta sčítania," približuje mestská časť.



Mestská časť zároveň zverejnila požiadavky na uchádzačov. Svoje žiadosti na zaradenie do výberového konania, spolu so životopisom a ďalšími potrebnými prílohami, je potrebné posielať na personálny úsek novomestského miestneho úradu na Junáckej ulici prostredníctvom e-mailovej adresy zuzana.lehocka@banm.sk. Asistenti budú pracovať na dohodu.



Prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania, teda projektu Sčítavania obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021), sa začala v júni 2020. V spolupráci so samosprávami je zameraná na sčítanie domov a bytov. Sčítanie sa realizuje do 12. februára 2021, následne sa začne s druhou fázou projektu, a to sčítaním obyvateľov. Táto fáza bude trvať do 31. marca 2021.