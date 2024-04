Bratislavské Nové Mesto hľadá opäť riaditeľa EKO-podniku

Bratislava 29. apríla (TASR) - Bratislavské Nové Mesto hľadá opäť riaditeľa príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb (VPS). Záujemcovia sa môžu do výberového konania prihlásiť do 9. mája. Písomnú žiadosť môžu poslať poštou na referát personalistiky a miezd alebo osobne odovzdať do podateľne miestneho úradu na Junáckej ulici. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.



Miestny EKO-podnik VPS je dlhšiu dobu bez riaditeľa po tom, ako sa funkcie vzdal niekdajší riaditeľ Vladimír M. Toho polícia zadržala koncom augusta 2021. Zobrať mal úplatok za neukončenie prenájmu parkoviska, ktoré si prenajíma súkromná spoločnosť. Svoje konanie označil za chybné rozhodnutie a svoje osobné zlyhanie, ktoré úprimne ľutuje. Postu šéfa podniku sa preto vzdal.



Nového riaditeľa mal následne poslanecký zbor v minulosti schvaľovať už niekoľkokrát, avšak neúspešne. Šéf podniku vzišiel až na základe výberového konania v auguste 2023. Jeho menovanie odsúhlasili poslanci začiatkom novembra. Do funkcie však nakoniec nenastúpil. Samospráva tak pristúpila k novému výberovému konaniu.



Do činnosti EKO-podniku VPS patrí podľa informácií na webovej stránke organizácie správa a údržba obecného majetku, ako sú budova tržnice, areál Kuchajdy, lanová dráha zo Železnej studničky na Kamzík, ale tiež detské ihriská. Venuje sa aj koseniu a čistote verejných priestranstiev či údržbe komunikácií. Jeho riaditeľ je volený poslancami v miestnom zastupiteľstve.