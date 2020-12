Bratislavské Nové Mesto hľadá zdravotníkov na testovanie žiakov

Bratislava 25. decembra (TASR) – Bratislavské Nové Mesto sa pripravuje na možný návrat detí do školských lavíc po zimných prázdninách, ak to pandemická situácia v súvislosti s novým koronavírusom dovolí. Podmienkou prechodu z dištančnej na prezenčnú formu štúdia je vytvorenie bezpečného prostredia a s tým spojené testovanie. Mestská časť preto hľadá zdravotníkov, ktorí by jej s tým pomohli. Samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke.



"Obraciame sa na všetkých zdravotníkov, ktorí sú ochotní počas troch januárových dní pomôcť s testovaním v našich ôsmich základných školách. Optimálne tí, ktorí sa zapojili už do veľkého celoplošného testovania na prelome októbra a novembra. Nie je to však podmienka," približuje mestská časť.



Ak to pandemická situácia dovolí, testovanie žiakov a rodičov by sa malo uskutočniť 8. až 10. januára 2021. "Času je málo a voľných zdravotníkov v dnešnej dobe ešte menej. Preto, ak sa táto výzva dostala až priamo k vám a máte záujem pomôcť, ozvite sa nám. Alebo ak viete o zdravotníkovi, ktorý by bol ochotný posilniť naše odberné miesta na školách, informujte ho o našej prosbe," vyzýva starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti.



Zdravotníci, ktorí by chceli samospráve pomôcť, sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy sekretariat@banm.sk.