Bratislavské Nové Mesto má ďalšie odberné miesto

Bratislava 15. decembra (TASR) – V bratislavskom Novom Meste otvorili ďalšie odberné miesto pre testovanie na ochorenie COVID-19. Obyvatelia sa môžu bezplatne otestovať antigénovými testami v zrekonštruovanom Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici. Informuje o tom starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti. Ide v poradí o štvrté odberné miesto na území mestskej časti.



„Teším sa, že aj keď kulturák nemôže slúžiť kultúre, bude slúžiť Novomešťanom. Zdravotníkom sa podarilo získať podporu ministerstva na zriadenie tzv. mobilného odberového miesta, Nové Mesto tak poskytuje len priestory," približuje Kusý.



Odberné miesto bude otvorené každý pracovný deň, teda od pondelka do piatka, v čase od 100:0 do 19:00, s výnimkou obedovej prestávky. Tá je stanovená medzi 14:00 a 15:00. Ako podotýka mestská časť na sociálnej sieti, počas pracovných dní sa testuje aj na Šancovej ulici 110, na ulici Za kasárňou 3 a na Odbojárov 9.



Odberové miesta pre testovanie na ochorenie COVID-19 spustili v hlavnom meste aj v Ružinove, Starom Meste, vo Vrakuni a vo Vajnoroch. V Ružinove sa v súčasnosti testuje v Dome kultúry Ružinov, tento týždeň by sa k nemu malo pripojiť druhé odberové miesto zriadené v budove miestneho úradu, v priestoroch bývalej ambulancie všeobecného lekára.



Pridalo sa aj Staré Mesto s dvoma mobilnými odberovými miestami. Jedno má fungovať v novej budove Zariadenia opatrovateľskej služby na rohu ulíc Palárikova a Dobšinského, neďaleko Hlavnej stanice, druhé v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania na Gaštanovej ulici.



Vrakuňa zriadila mobilné odberové miesto v zdravotnom stredisku na Čiernovodskej ulici, v priestore bývalého denného stacionára, Vajnory v areáli Alviano na hádzanárskom ihrisku.