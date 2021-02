Bratislava: Nové Mesto otvára niektoré pobočky svojej knižnice

Bratislava 1. februára (TASR) – V bratislavskom Novom Meste sa opäť otvára miestna knižnica. Otvorenie sa týka zatiaľ troch pracovísk, a to centrálnej knižnice na Pionierskej ulici a pobočiek na Kutuzovovej a Jeséniovej ulici. Ďalšie dve pobočky zostávajú zatiaľ zatvorené. Informuje o tom mestská časť na svojej webovej stránke.



V zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR však je vstup do knižnice povolený len za určitých podmienok. Povolený je osobe s potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonanom po 18. januári, osobe, ktorá prekonala ochorenie a má o tom doklad nie starší ako tri mesiace, alebo osobe zaočkovanej aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Povolený vstup majú aj deti do desiatich rokov či seniori nad 65 rokov.



"Pri návšteve knižnice nezabudnite na rúško, dezinfekciu a ak nespadáte pod výnimky, tak aj certifikát o negatívnom výsledku testu na COVID-19," pripomína starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti.



Otváracie hodiny sú zverejnené na webovej stránke knižnice www.kbnm.sk. Pobočky na Stromovej ulici (Dom kultúry Kramáre) a na Nobelovej ulici (Spoločenský dom Vernosť) ostávajú zatvorené, o ich postupnom otváraní bude samospráva informovať.